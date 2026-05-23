「ソフトバンク１１−１日本ハム」（２３日、みずほペイペイドーム）

ソフトバンクが２試合連続の１０点差勝利を飾った。１点を追う三回、近藤の同点適時打からなおも２死満塁と攻め立てて、柳田が勝ち越しの２点適時打をセンターに運んだ。続く山本祐にも適時打が飛び出して一挙４点を奪った。主導権を握ると六回以降は３イニング連続得点と打線が活発だった。

小久保監督は「いい形で逆転できて、（山本）祐大の１本もめちゃくちゃ大きかった」と三回の攻撃を評価した。

小久保監督は監督通算２００勝を達成。就任３年目、３３０試合目での２００勝到達は工藤公康監督（ソフトバンク）に並ぶ歴代４位タイだ。「全く個人的なことはないんですけど、松本晴がウイニングボールを渡してきたので、よくそんなことまで分かっていたなと。もうちょっと自分のピッチングに集中してくれればよかったんですけどね」とジョーク交じりで勝利を振り返った。

また、ソフトバンクは勝率５割復帰。４カードぶりの勝ち越しを決め、順位も３位に浮上した。