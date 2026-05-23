“初愛車”は56年前のトヨタ『クラウン』 父から子に受け継がれた“クラウン愛”感動秘話
お笑いコンビ・おぎやはぎ（矢作兼・小木博明）がMCを務めるBS日テレ『おぎやはぎの愛車遍歴 NO CAR, NO LIFE!』（毎週土曜 後9：00）が、きょう23日に放送。今回、こだわりを持った車のオーナーが登場する人気企画『愛車遍歴的オーナーさん、いらっ車い!!』を送る。
【最新番組カット】今見てもかっこいい…56年前のトヨタ『クラウン』の全貌
「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで、「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集った今回。
38年前に「初めての愛車」として1970年式のトヨタ『クラウン』を手に入れたオーナーが登場。雪国育ちゆえのポジティブなカーライフや、父から子へと受け継がれた「クラウン愛」。『クラウン』がズラリと並ぶその愛車遍歴におぎやはぎも思わず「怖い、怖い…」と驚がく。
父の反対を押し切ってまで「一蓮托生」を誓った感動の秘話が明かされる。
【最新番組カット】今見てもかっこいい…56年前のトヨタ『クラウン』の全貌
「ロケが冬ならありがたい！オーナーさんいらっ車い!!」というテーマで、「クーラーがなく、夏はまさに地獄」という過酷な一台や、なぜか真冬でもエンジンが絶好調な旧車、夏場の運転には、ある事情で“手袋”が欠かせないオーナー…などバラエティー豊かなエピソードを持つオーナーたちが集った今回。
38年前に「初めての愛車」として1970年式のトヨタ『クラウン』を手に入れたオーナーが登場。雪国育ちゆえのポジティブなカーライフや、父から子へと受け継がれた「クラウン愛」。『クラウン』がズラリと並ぶその愛車遍歴におぎやはぎも思わず「怖い、怖い…」と驚がく。
父の反対を押し切ってまで「一蓮托生」を誓った感動の秘話が明かされる。