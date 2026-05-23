◇高校野球春季近畿大会1回戦 智弁和歌山8―6滋賀学園（2026年5月23日 わかさスタジアム京都）

高校野球の近畿大会が23日にわかさスタジアム京都で開幕し、智弁和歌山は滋賀学園を8―6の逆転勝利で下した。

「2番・一塁」の荒井優聖（3年）が、5―6の8回2死一、三塁で逆転の右越え3ランを決めた。

「乱打戦は想定通り。点を取られた分だけ取り返すだけだと思っていました」

中谷仁監督から「チームで一番いい打者」と認められる長距離砲。1年秋から4番に座るなど中軸での起用が続いていた中、今春は2番で固定されており、その起用に応えた。

同監督が「今年は打ち勝つ」と掲げるように、野手にタレントがそろうのが今年のチームの特徴と言える。そこで高校通算19本塁打の強打者を「恐怖の2番」として起用し始めた。

中谷監督は「（打ち勝つ野球は）僕自身は苦手なチームづくりですけどね。バッテリー中心に守り勝つ方が合っているのかなと思いますけど、今年のチームの布陣を見れば攻め勝つ、打ち勝つところを目指さないと目標は達成できない」と言及。伝統と言える「強打の智弁和歌山」を前面に押し出して4強に進んだ。