＜大相撲五月場所＞◇十四日目◇23日◇東京・両国国技館

【映像】“異質な体格差”となった取組（実際の様子）

年齢差は25歳、体重差は141キロ。まさに“超無差別級”の対決が十四日目の午前中に行われ、両力士が対峙した姿にファンから「すげー体格差」「で、でかい」「体格差えぐい」「嘘やろ？」などと驚きの声が上がった。

それは序ノ口十九枚目・琴川渕（佐渡ヶ嶽）と序ノ口二十一枚目・肥後ノ龍（木瀬）の取組。琴川渕は平成22年5月生まれの15歳で身長167センチ、体重83キロと育ち盛りとはいえ、巨漢が集まる角界の中ではかなり線が細い部類だ。

対する、肥後ノ龍は昭和60年生まれ40歳のベテラン。身長は172センチ、体重224.5キロと大柄で、所属する木瀬部屋では長年「ちゃんこ長」を務めていることでも有名だ。

そんな両力士がこの日、最初の取組を行うことに。大相撲には階級の概念はもちろんないが、対峙している琴川渕と肥後ノ龍は年齢差も含めてまるで“子供と大人”。組み合うとやはり体格に圧倒されたのか、琴川渕はジリジリと後退し、土俵を割った。決まり手は寄り切り。肥後ノ龍は4勝目で勝ち越しを決め、琴川渕は4敗と負け越しとなった。

コメント欄には「やはり体重だな」「すげーな」「ちゃんこパワーすごい」といった声が寄せられていた。（ABEMA/大相撲チャンネル）