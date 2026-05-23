歌手の鈴木亜美（44）が23日、ニッポン放送「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」（土曜後1・00）にゲスト出演し、若さと美の秘けつについて語った。

「サンドウィッチマン」伊達みきおから「ちゃんときれいに年取ってるじゃなんいですか？」と褒められると、鈴木は「そうですか？ありがとうございます」と照れ混じりに答えた。

秘けつを問われると、「普通に楽しく笑って、やりたいことやってっていうことですかね？」と自己分析。伊達からは「そんなわけないじゃないですか？何かやってるでしょ？」とツッコミが入った。

すると、鈴木は「あと辛いものを食べて、カプサイシンを取って」と、大の激辛好きらしいアドバイス。「辛いものって、いいんですか？」と尋ねる富澤たけしに、「カプサイシン、めっちゃいいですよ」と勧めた。

「代謝もいいし、体も温まるから、ポカポカポカポカする。そうすると、しゃべるだけで汗をかいて。代謝が良くなってで、やっぱお肌にもいいみたいですよね。毛穴の汚れとかも取れて…」

なぜか話しながら、笑う鈴木。伊達は「今、俺の顔見た？汚れだらけですよ。急に俺の顔を見て、今までにない爆笑を…」とツッコミを入れ、スタジオは爆笑に包まれた。

笑いすぎて「涙出てきた」とつぶやく鈴木に、伊達は「こっちが泣きたいですよ」と再度ツッコミを入れていた。