◇明治安田J1百年構想リーグ西地区 広島4―2名古屋（2026年5月23日 ピースウイング）

4得点の余韻が残るピッチに、「主役」が笑顔で姿を見せた。W杯メンバーの広島GK大迫敬介はベンチ外。チームの快勝劇に安堵し、試合後にセッティングされた壮行セレモニーに臨んだ。

ビジョンには、ユース時代からの写真が映し出され、広島での足跡を回顧。中学卒業時、プロになるため、鹿児島から出てきた時の「初心」を思い起こしていた。

「小さい頃から夢に見ていたW杯メンバーに入ることができました。（百年構想リーグでは）納得のいくパフォーマンスが出せなかったけど、それをカバーしてくれた仲間、そして応援してくれたサポーターの皆さんに感謝です」

マイクの前に立った守護神は、素直な思いを言葉に乗せた。選出メンバー26人中、3人しかいないJリーガー。国内組の思いも背負って、ひのき舞台に立つ。

「きょうのチームは生き生きとプレーしていて、また、このピッチでプレーしたいという思いをW杯にぶつけてきます」

広島から世界へ――。覚悟と期待を胸に、まずは定位置奪取のアピールに打って出る。