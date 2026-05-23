◇パ・リーグ 楽天6―7ロッテ（2026年5月23日 楽天モバイル）

楽天は4点リードの9回に守護神・藤平が5点を奪われてまさかの逆転負け。今季2度目の5連敗で借金はワーストを更新する「8」となった。

この日から、主に2軍を担当していた山下勝巳打撃コーチが1軍に合流。試合前の時点でリーグワーストの132得点など、低調な打線のてこ入れに動いた。

その打線は積極的に仕掛けた。打者1巡目までの9人のうち、初球打ちが5人。ファーストストライクから打ちにいった選手も8人いた。

「追い込まれると苦しくなるので、その前に積極的に手を出していきたい」と山下コーチ。

結果は今季3度目の先発全員安打。6回には6安打を集中して4点を勝ち越したが、最後によもやのシーンが待っていた。

試合後、三木監督は藤平について「彼に最後を締めてもらって勝った試合もたくさんある。今日はこういう形になったけど、必ず今後に生かしてほしい」とコメント。

24日は交流戦前のラストゲーム。指揮官は「たくさん応援していただいている中で、こういう形になってすごく申し訳ないなと思う。明日に向かって何ができるかってことが大事。選手としっかり戦う準備をしたい」と必勝を期した。