5月23日、京都競馬場で行われた8R・4歳上1勝クラス（芝1800m）は、川田将雅騎乗の1番人気、マディソンガール（牝4・栗東・中内田充正）が勝利した。ハナ差の2着にウインラウダ（牡5・栗東・梅田智之）、3着に2番人気のハルフロンティア（牡4・栗東・池添学）が入った。勝ちタイムは1:47.2（良）。

単勝1.6倍の支持を集めた川田将雅騎乗の1番人気、マディソンガールが接戦を制した。道中は5、6番手で流れに乗り、直線では馬場の三分どころから進出。スローペースからの加速ラップとなる中でも、しっかりと脚を伸ばした。ゴール前では内で粘る各馬を懸命に追い詰め、最後はハナ差差し切り。瞬発力勝負を力でねじ伏せ、断然人気に応える勝利を飾った。同馬は三冠牝馬リバティアイランドの半妹。良血馬らしい勝負強さを見せつけた。

マディソンガール 7戦2勝

（牝4・栗東・中内田充正）

父：キズナ

母：ヤンキーローズ

母父：All American

馬主：サンデーレーシング

生産者：ノーザンファーム