5月23日、京都競馬場で行われた6R・3歳1勝クラス（ダ1400m）は、団野大成騎乗の6番人気、ソウルオンファイア（牝3・栗東・野中賢二）が快勝した。1.3/4馬身差の2着にジャンヌドゥレーヴ（牝3・栗東・角田晃一）、3着に1番人気のブロンテス（牡3・栗東・大根田裕之）が入った。勝ちタイムは1:24.0（稍重）。

2番人気で川田将雅騎乗、シオンダンサー（牝3・栗東・斉藤崇史）は、11着敗退。

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パイロ産駒

団野大成騎乗の6番人気、ソウルオンファイアが鮮やかな逃げ切りで2勝目をマークした。スタートからダッシュ良く飛び出して主導権を奪うと、そのままハイペースでレースを引っ張る展開に。厳しい流れとなったが、直線でも脚色は衰えず、最後までしぶとく粘り込み。後続を寄せ付けない力強い逃走劇だった。

ソウルオンファイア 5戦2勝

（牝3・栗東・野中賢二）

父：パイロ

母：スピリットレイク

母父：Invincible Spirit

馬主：ゴドルフィン

生産者：ダーレー・ジャパン