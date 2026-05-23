5月23日、東京競馬場で行われた9R・カーネーションカップ（3歳1勝クラス・芝1800m）は、C.ルメール騎乗の1番人気、イクシード（牝3・美浦・木村哲也）が勝利した。クビ差の2着にガーヴィ（牝3・美浦・村田一誠）、3着にルージュリリック（牝3・美浦・上原佑紀）が入った。勝ちタイムは1:46.4（良）。

2番人気でD.レーン騎乗、エンジョイドアスク（牝3・美浦・堀宣行）は、6着敗退。

C.ルメール騎乗の1番人気、イクシードが断然の支持に応えた。直線では圧巻の末脚を披露。中団から差し脚を伸ばし、坂を駆け上がったところでも先頭との差はまだ残っていたが、そこから良血馬の真価を発揮した。グングンとエンジンがかかると、一完歩ごとに前との差を詰め、ゴール寸前で先頭へ。最後は力でねじ伏せるように差し切り、期待に応える勝利を飾った。同馬はG1・6勝を挙げたイクイノックスの全妹。良血馬らしい大器の片鱗を見せつけた。

イクシード 3戦2勝

（牝3・美浦・木村哲也）

父：キタサンブラック

母：シャトーブランシュ

母父：キングヘイロー

馬主：シルクレーシング

生産者：ノーザンファーム