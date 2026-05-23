5月23日、新潟競馬場で行われた6R・3歳未勝利（若手騎手・ダ1800m）は、小林美駒騎乗の1番人気、マシン（牡3・栗東・石坂公一）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に2番人気のピエナオルカ（牡3・栗東・谷潔）、3着にクワッドマリニン（牡3・美浦・久保田貴士）が入った。勝ちタイムは1:53.4（稍重）。

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3着以下は大差

小林美駒騎乗の1番人気、マシンが好位から抜け出して快勝し、同騎手は今年17勝目をマークした。レースでは2番手で逃げ馬をぴったりマークし、終始プレッシャーをかけながらの追走。直線では一旦突き放される場面もあったが、ゴール前で再び勢い良く差を詰めると、最後はきっちりと交わして先頭でゴールした。3着以下は大差となり、上位2頭の力が際立つ内容。なお、2着には永島まなみ騎乗のピエナオルカ、3着には今村聖奈騎乗のクワッドマリニンが入り、女性ジョッキーによるワンツースリー決着となった。

マシン 6戦1勝

（牡3・栗東・石坂公一）

父：クリソベリル

母：ラインダール

母父：クロフネ

馬主：石川達絵

生産者：秋田牧場