“納車タレント”ユージ、3000万円級“名車”購入「それなりに仕事してますから。毎日働いてますから」 納車の様子公開
4児の父でタレントのユージ（38）が22日、自身のYouTubeチャンネルを更新し、新たな“愛車”が納車される様子を公開した。
【動画】大人のかっこよさ…“納車タレント”ユージが購入した、3000万円級“名車”の全貌
動画冒頭、「来ました。この日がついに、待ちに待ったこの日です。今日は納車です！」とテンション高く報告。「最近ではね、僕、“納車タレント”みたいになってきちゃって」と“自覚”し、「車好きですから、納車されるたびにありがたいことにネットニュースにも取り上げていただいて。その都度『こいつは何者やねん』とか『一体どこで稼いでるんだ』といろいろ言われておりますが…。それなりに仕事してますから。 毎日働いてますから」と“アンチ”の意見に反論した。
今回納車されるのは、ユージが「大好きなブランド」と言う『ポルシェ』。東京・日本橋の店舗から千葉・木更津へ移動し、納車式を行うことに。軽食をいただき、納車された後にレストランで食事をするという内容に、ユージは感激しつつ、いよいよ待望のご対面に。アンベールされると、「うわー、きたー！」と大興奮。「こちらでございます！」「一番最新型の、色は黒です」と、今回納車された『ポルシェ 992.2 GT3』を紹介した。
その後、新たな愛車の詳細なスペックなどを大興奮で紹介。最後にレストランで食事しご満悦の様子だった。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージが購入した『ポルシェ 992.2 GT3』は、メーカー希望小売価格2868万円としている。
【動画】大人のかっこよさ…“納車タレント”ユージが購入した、3000万円級“名車”の全貌
動画冒頭、「来ました。この日がついに、待ちに待ったこの日です。今日は納車です！」とテンション高く報告。「最近ではね、僕、“納車タレント”みたいになってきちゃって」と“自覚”し、「車好きですから、納車されるたびにありがたいことにネットニュースにも取り上げていただいて。その都度『こいつは何者やねん』とか『一体どこで稼いでるんだ』といろいろ言われておりますが…。それなりに仕事してますから。 毎日働いてますから」と“アンチ”の意見に反論した。
その後、新たな愛車の詳細なスペックなどを大興奮で紹介。最後にレストランで食事しご満悦の様子だった。
なお、ポルシェ公式サイトによると、ユージが購入した『ポルシェ 992.2 GT3』は、メーカー希望小売価格2868万円としている。