元日本テレビで現在はフリーのeスポーツキャスターとして活動する篠原光アナウンサー（31）が23日、自身のインスタグラムを更新。今月1日に神奈川・鎌倉にオープンしたアイス店に日テレ時代の先輩や後輩が来店したことを報告した。

「びっっくりした！！ぼーっと店頭に立ってたら、雑踏からスススって、桝さんと水卜さんと石川が」と、元日テレアナで同志社大助教の桝太一氏、同局の水卜麻美アナと石川みなみアナとの4ショットを公開。

3人は「鎌倉」という漢字の形のアイスを手にニッコリ。篠原アナは「会社を飛び出してあっという間に3年。大変な時でも顔を見るだけでホッとする人たち」とつづり、「全然帰ってほしくなかった！！あと5時間くらい喋りたかった！笑 今回はちょっと肌寒かったけど、暑くなったらまた来てください」と感謝の思いとともに記した。

篠原アナは4月の投稿で「5月1日、鎌倉にアイス店をOPENします！名前は『KANJI ICE』。その名と通り漢字の形のアイスを売ってます」と開業を発表し、「株式会社KANJI JAPANも創業しました」と社長に就任したことも明かしていた。

2018年に日本テレビに入社した篠原アナは「ZIP！」のスポーツコーナーや「ヒルナンデス！」などで活躍。23年3月末で退社した。