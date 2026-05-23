◇MLB レイズ4-2ヤンキース(日本時間23日、ヤンキー・スタジアム)

ヤンキースで2023年にア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得したエース、ゲリット・コール投手が右肘の故障から復活登板を飾り、好調レイズ打線に対して6回2安打無失点と素晴らしいパフォーマンスを披露しました。コール投手にとっては、2024年のワールドシリーズ、ドジャースとの第5戦で先発した以来のメジャーのマウンドで、完全復活をアピールしました。

コール投手は、パイレーツ時代の2015年には19勝、アストロズ時代の2019年には20勝を挙げ、2021年にはヤンキースで16勝を飾り最多勝を獲得。そして2023年には同チームでア・リーグのサイ・ヤング賞を獲得した球界屈指の投手として活躍してきました。2024年シーズンは、ワールドシリーズでドジャースに敗れるものの、チームをア・リーグ優勝に導きました。

その後、コール投手は2025年の春に、右肘の故障が見つかり、トミー・ジョン手術を実施。2025年シーズンは全休となりました。そして2026年の春にはリハビリ登板としてライブBPに登板するまで回復していました。

そして、この日行われたレイズ戦で復活登板。先発マウンドに上がりましたが、実に2024年のワールドシリーズ第5戦以来のメジャーのマウンドとなりました。

コール投手は初回、同地区首位のライバルであるレイズ打線に対し、先頭からヒットと四球でピンチを招きますが、後続を150キロ中盤の速球とスライダーやシンカー、チェンジアップなどを投げわけ、打ち取り無失点とします。

その後、2回にも先頭に四球を与えますが、そこから5回1死まで10人連続で凡打に打ち取るなど、相手に得点を与えません。

そして1点先制してもらった直後の6回もマウンドに上がり、三者凡退と危なげない内容。最後の打者は157キロの直球でライトフライに仕留め、マウンドを降りました。

しかし、その後チームはリリーフ陣が打たれ4-2で敗戦。打線も11安打を放ちながらも2得点と援護できず3連敗となりました。

コール投手はこの日、6回72球を投げ無失点。打者22人と対峙し2安打2奪三振3四球という内容で、復活を十分にアピールしました。