【福島県】美しい湖畔でリラックス。つるつるの“美肌の湯”が楽しめる「羽鳥湖温泉」の魅力とは？
羽鳥湖（はとりこ）温泉は、福島県岩瀬郡天栄村の広大な羽鳥湖高原に位置する、標高700〜800メートルの爽やかな高原の温泉郷です。広大な大自然の敷地の中に湧き出ており、静かにリフレッシュするのに最適なロケーション。
春はみずみずしい山菜、夏は涼しい避暑地でのテニスやゴルフ、秋は山々を鮮やかに染め上げる紅葉、そして冬は白銀の世界でのスノースポーツと、1年を通じて四季折々の豊かな自然と触れ合える魅力的なリゾート地として親しまれています。
この温泉の最大の自慢は、国内有数の高アルカリ性を誇る優れた泉質にあります。泉質は無色透明・無味無臭の「アルカリ性単純温泉」で、なんとpH9.8〜9.9という非常に高い数値を記録しています。そのお湯は「一浴び玉の肌」と称されるほど滑らか。肌に豊かな潤いを与えてくれるため、入浴後にはつるつるすべすべの肌触りを実感できる極上の“美肌の湯”です。
敷地内では森林サイクリングや美しい湖畔の散策ができるほか、テニスコートやプール、マウンテンバイクコースなどもそろっており、家族全員で1日中楽しむことができます。
また、高原エリアならではのグルメや特産品も見逃せません。周辺の温泉宿やペンションでは、ジューシーで旨味あふれる「福島牛のステーキ」や、健康野菜として知られるヤーコン、旬の新鮮な高原野菜を味わうことができます。
この記事の執筆者：
All About ニュース編集部
「All About ニュース」は、ネットの話題から世の中の動きまで、暮らしの中にあふれる「なぜ？」「どうして？」を分かりやすく伝えるAll About発のニュースメディアです。お金や仕事、恋愛、ITに関する疑問に対して専門家が分かりやすく回答するほか、エンタメ情報やSNSで話題のトピックスを紹介しています。
(文:All About ニュース編集部)
春はみずみずしい山菜、夏は涼しい避暑地でのテニスやゴルフ、秋は山々を鮮やかに染め上げる紅葉、そして冬は白銀の世界でのスノースポーツと、1年を通じて四季折々の豊かな自然と触れ合える魅力的なリゾート地として親しまれています。
この温泉の最大の自慢は、国内有数の高アルカリ性を誇る優れた泉質にあります。泉質は無色透明・無味無臭の「アルカリ性単純温泉」で、なんとpH9.8〜9.9という非常に高い数値を記録しています。そのお湯は「一浴び玉の肌」と称されるほど滑らか。肌に豊かな潤いを与えてくれるため、入浴後にはつるつるすべすべの肌触りを実感できる極上の“美肌の湯”です。
「羽鳥湖温泉」周辺には何がある？羽鳥湖温泉の周辺は、大自然の地形を活かした多彩なアクティビティや施設が充実しています。広大な敷地を持つ複合リゾート「エンゼルフォレスト白河高原」では、愛犬と一緒に泊まれるコテージ、ノーリードで過ごせるキャンプサイト、豊富なドッグラン、ワンちゃん専用スパなどが完備されており、愛犬家にとっての聖地とも言える巨大施設です。
敷地内では森林サイクリングや美しい湖畔の散策ができるほか、テニスコートやプール、マウンテンバイクコースなどもそろっており、家族全員で1日中楽しむことができます。
また、高原エリアならではのグルメや特産品も見逃せません。周辺の温泉宿やペンションでは、ジューシーで旨味あふれる「福島牛のステーキ」や、健康野菜として知られるヤーコン、旬の新鮮な高原野菜を味わうことができます。
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