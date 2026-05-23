【クロスワードクイズ】解けると快感！ 空欄に入るひらがなは？ 「軍隊の階級」がヒント
日々のルーチンワークで頭が少しお疲れ気味ではありませんか？ そんな時は、1分で解ける言葉のパズルがおすすめです。思考を切り替えて空欄を埋める作業は、脳に程よい刺激を与えてくれます。全問正解を目指して挑戦してみてください。
・す・□・せ・□（横の言葉）
・と・□・や（縦の言葉）
ヒント：縦の言葉は「軍隊の階級」をイメージしてみましょう。
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▼解説
たいさ（大佐）
すいせん（推薦）
とんや（問屋）
完成した単語は、軍隊の階級の一つである「たいさ（大佐）」、優れた人や物を他にすすめる「すいせん（推薦）」、商品の流通を担う「とんや（問屋）」の3つでした。空白が2カ所連動しているため、片方の文字が分かるともう一方も自然と導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
問題：□に入るひらがなは？・た・□・さ（縦の言葉）
・す・□・せ・□（横の言葉）
・と・□・や（縦の言葉）
ヒント：縦の言葉は「軍隊の階級」をイメージしてみましょう。
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正解：「い」「ん」正解は「い」と「ん」でした。
▼解説
たいさ（大佐）
すいせん（推薦）
とんや（問屋）
完成した単語は、軍隊の階級の一つである「たいさ（大佐）」、優れた人や物を他にすすめる「すいせん（推薦）」、商品の流通を担う「とんや（問屋）」の3つでした。空白が2カ所連動しているため、片方の文字が分かるともう一方も自然と導き出せたのではないでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)