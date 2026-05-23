節約しようと「食器用洗剤を安い商品にしたばっかりに…」34歳専業主婦が被った痛い代償
物価高、中東情勢の揺れ動きなどで経済が大きく変化し続ける中、少しでも家計を守ろうと「節約」をしている人は少なくないでしょう。ただ、支出をうまく抑えられる人もいれば、かえって出費が増えてしまった人もいるようです……。
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、大阪府に住む34歳女性の失敗談を紹介します。
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：20万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：0円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：5000円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：0円
「食器洗い用の洗剤は、商品によって全然値段が違うので、安価なものに切り替えようと思って」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、日用品代以外の出費が増えてしまうことに……。
「安い商品にしたばっかりに、手荒れがひどくなってしまいました。薬や絆創膏をたくさん買うようになって支出が増えたので、元の手に優しい洗剤に戻しました」
女性は「安価な商品には、安いだけの理由があるんだと知りました。値段だけで決めてはいけない、なんでも安ければいいわけじゃないんだと学びました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)
今回はAll About編集部が実施した節約に関するアンケートから、大阪府に住む34歳女性の失敗談を紹介します。
回答者のプロフィール【大阪府在住34歳女性世帯、収入状況と1カ月の主な出費内訳】
・家族構成：既婚（子あり）
・職業：専業主婦
・世帯年収：500万円
・貯蓄額：20万円
・家賃（住宅ローン）：10万円
・間取り：3LDK
・食費：5万円
・交際費：0円
・電気代：1万5000円
・ガス代：1万円
・水道代：5000円
・通信費：1万円
・毎月貯蓄に回している額：0円
安い商品にしたばっかりに……今回紹介する大阪府在住34歳女性は「日用品代」の節約で失敗してしまいました。
「食器洗い用の洗剤は、商品によって全然値段が違うので、安価なものに切り替えようと思って」と節約のきっかけを振り返ります。しかし、いざ始めてみると、日用品代以外の出費が増えてしまうことに……。
「安い商品にしたばっかりに、手荒れがひどくなってしまいました。薬や絆創膏をたくさん買うようになって支出が増えたので、元の手に優しい洗剤に戻しました」
女性は「安価な商品には、安いだけの理由があるんだと知りました。値段だけで決めてはいけない、なんでも安ければいいわけじゃないんだと学びました」と、この失敗から学んだ教訓を教えてくれました。
＜調査概要＞
節約の経験談に関するアンケート
調査方法：インターネットアンケート
調査実施日：2026年3月11日
調査対象：全国10〜70代の250人（男性：57人、女性：190人、回答しない：3人）
※回答者のコメントは原文のまま記載しています。
※本記事の出費内訳はアンケートの回答に基づいた「主な項目」のみを記載しています。回答に含まれない社会保険料や税金、民間の保険料、不定期な支出、使途不明金などは考慮されていないため、収支合計が一致しない場合があります。
※本記事で紹介している人物のプロフィールや数値などは、プライバシー保護のため編集部で一部改変している場合があります。
(文:All About 編集部)