【ワークマン新商品】超通気＆持続冷感！ アウトドアに最適なアクティブショートパンツが登場
ワークマンの「快適ワーク研究所」とアンバサダーが共同開発した、機能性抜群の新作ショートパンツをご紹介します。
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
▼メリノテック(R)クールアクティブインサレーションショートパンツ（2500円）
良質なメリノウールとスーパー繊維「COOLMAX(R)」を組み合わせた、通気性と持続冷感に優れた高機能ショートパンツです。布帛の10倍以上の超通気機能を持つ高通気3D多孔構造により、衣服内の熱や湿気をすばやく放出。さらに、優れた消臭性と紫外線ブロック機能も兼備しています。
ストレッチ性が高く動きやすいほか、小物の収納に便利な右もものファスナーポケットや、内側メッシュ仕様のサイドポケットなど、アクティブシーンにうれしいディテールが満載。カラーはブラック、ダークグリーン、オレンジレッドの3色がラインナップされています。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)
【投稿】ワークマン公式SNSの商品紹介
究極のアクティブインサレーションウエアワークマンのアウトドアラインから、夏場でも快適に過ごせる究極のショートパンツが登場しました。吸放湿性と冷感機能を併せ持つ、毎日でもはきたくなる1着です。
▼メリノテック(R)クールアクティブインサレーションショートパンツ（2500円）
良質なメリノウールとスーパー繊維「COOLMAX(R)」を組み合わせた、通気性と持続冷感に優れた高機能ショートパンツです。布帛の10倍以上の超通気機能を持つ高通気3D多孔構造により、衣服内の熱や湿気をすばやく放出。さらに、優れた消臭性と紫外線ブロック機能も兼備しています。
ワークマンの快適ワーク製品で夏を乗り切ろう今回ご紹介したショートパンツは、企業や大学などの専門機関とコラボ開発を行う「快適ワーク研究所」が手がけたこだわりのアイテムです。確かな品質と高い機能性をぜひ体感してみてください。
※画像はイメージです
※店舗によって取り扱いのない場合があります
(文:All About ニュース編集部)