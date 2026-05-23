“ハンギョドン”の限定グッズが「サンキューマート」に新登場！ ブルーを基調とした梅雨にぴったりなデザイン
390円（税込429円）を中心としたアイテムを展開する「サンキューマート」は、6月中旬から、サンリオキャラクター“ハンギョドン”の限定デザイン雑貨を、全国の店舗で順次発売。公式オンラインショップでは、5月22日（金）から先行予約を受付中だ。
【写真】「クリアペンケース」や「ヘアクリップ」も！ ハンギョドンの限定アイテム一覧
■お友だちも一緒に登場
今回発売されるのは、コミック風デザインとブルーを基調とした涼しげなカラーリングで仕上げた、梅雨シーズンにぴったりな雑貨コレクション。ハンギョドンに加え、お友だちの“さゆり”や“イタロー”が一緒に登場するデザインが取り入れられている。
ラインナップには、「窓付きポーチ」や「バニティポーチ」などの小物アイテムをはじめ、「顔隠し学生証ケース」や「箱入りメッセージカード」など、プレゼントにもぴったりなグッズが勢ぞろい。
また、透け感が楽しめるクリア素材の「ステッカー」や、部屋のアクセントとして活躍する「アクリルフック」、バッグや鍵に付けやすく、いつでも一緒に持ち歩ける「ラバーキーホルダー」も展開される。
さらに、「アクリルメモスタンド」や「クリアペンケース」、「ダイカットメモ」、「ロングヘアクリップ」などのステーショナリーも用意され、ポップな全18アイテムが並ぶ。
【写真】「クリアペンケース」や「ヘアクリップ」も！ ハンギョドンの限定アイテム一覧
■お友だちも一緒に登場
今回発売されるのは、コミック風デザインとブルーを基調とした涼しげなカラーリングで仕上げた、梅雨シーズンにぴったりな雑貨コレクション。ハンギョドンに加え、お友だちの“さゆり”や“イタロー”が一緒に登場するデザインが取り入れられている。
また、透け感が楽しめるクリア素材の「ステッカー」や、部屋のアクセントとして活躍する「アクリルフック」、バッグや鍵に付けやすく、いつでも一緒に持ち歩ける「ラバーキーホルダー」も展開される。
さらに、「アクリルメモスタンド」や「クリアペンケース」、「ダイカットメモ」、「ロングヘアクリップ」などのステーショナリーも用意され、ポップな全18アイテムが並ぶ。