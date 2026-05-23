石川がSNSを更新。可憐なドレス姿を披露した。（C）Getty Images

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　エバートン女子に所属する石川璃音がインスタグラムを更新。「Thank you 2025/26 ありがとう」と綴り、９枚の写真をアップロードした。

　シーズンを８位で終えたエバートン。なでしこジャパンの22歳DFは、お互いにドレスアップした北川ひかるとの２ショットなどを公開。この投稿には以下のようなコメントが寄せられた。
 
「ドレス似合ってます」
「すてきです！」
「プリンセス」
「可愛すぎます」
「りっこ綺麗！」
「う、う、美しい」
「綺麗すぎてフォローしたー」
「１枚目のお写真が良いです」
「どこのモデルさんかと思ったらWSLの選手だった」

　ピッチ上とはまた違った姿がファンを魅了した。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

【画像９枚】「どこのモデルさんかと」エバートン石川璃音のドレス姿「すてきです！」

 