俳優の細田佳央太（24）が22日放送のTBS系「A−Studio＋」（金曜後11・00）にゲスト出演。家族について語った。

細田は4歳で芸能界入り。「自分で言いました。テレビの中に入りたいって」と母に伝え、事務所に応募書類を送ってもらったという。「やりたいっていうことは何でもやらせてくれる母親だったので」と目を細めた。

母は当初芸能界入りは考えていなかったが、本名である「佳央太」は芸能に縁のある、こだわりの画数だった。

母と妹に事前取材を行ったというMCの笑福亭鶴瓶は「めっちゃ喜んでいるよ」と伝え、細田は「まだお芝居“下手くそ”って言われる方が多いですよ、今」と笑ってみせた。

細田は妹にも凄く優しいと言われ「僕、シングルマザーで育ったんですよ。小さい時に（両親が）離婚したんで」と告白。「だからとりあえず自分が父親代わりって言ったら偉そうかもしれないですけれど、そういうふうなところにいかないといけないかなっていうのは、割と思ってきたので」と明言した。

家族の食事も「作るときはありますね。何もないときとかは」と細田。母が働きに出ているため鶴瓶は「お母さんも感謝してはるしやなあ。ギョーザが好きやって言うてたで」と明かし、細田は「友達のレシピなんですけれどね、それは」と照れた。

妹は自身の作品を見ないとし「興味がないんだと思うんですよ。そもそも僕に」と苦笑した。鶴瓶が「ようケンカしてたけど、今はリスペクトしてるって言うてたよ」ともぶっちゃけると、「本当ですか？うれしいな、それ」と喜んだ。

「僕と真反対なんですよ。僕なんかよりも全然手先が器用だったりしますし、美術の大学行っていたぐらいなんで」と紹介。妹は台湾の大学に通っていたと言い、その期間は「自分と母で一緒にいましたし。やっぱり1人にできなかったですね、母を」と今も実家で暮らしているとした。

「凄いんですよ、母、本当に。女手一つで。僕も妹も高校とか私立に行ったんですけれど、ちゃんとそれで大人になるまで育て上げて」と感謝すると、鶴瓶も「大変やで。よう考えたら分かるやろ。私立で全部行かすっていうのは大変やで」と感心した。

細田は「本当に」と大きくうなずき「それで習い事やりたいって言ったら、僕も妹もやりたいって言ったやつ全部やらせてくれて。相当我慢したと思いますよ。いろんなこと」としみじみと話した。