お笑いコンビ「アンジャッシュ」渡部建（53）が23日までに更新されたYouTube「アンジャッシュ渡部がいつか地上波のグルメ番組に出ることを夢見てロケハンする番組」に出演し、地上波復帰への思いを語る場面があった。

20年6月の不倫騒動がきっかけで、約1年7カ月間活動を休止した渡部。その後はネット番組を中心に活動、また千葉テレビ「白黒アンジャッシュ」には復帰できたが、現在もキー局番組への出演は実現していない。

この件について、スタッフから「“もうYouTubeでやればいいじゃん”という声もあるじゃないですか。地上波に戻るっていうことに、こだわりが?」と質問されると、渡部は「これもね、本当に毎回説明が難しいんだけど。そこをブレたらもう終わりだなというか。“戻らなくて配信だけでやりますわ”って舵を切っちゃったら、もう俺には未来がないと思っていて」と返す。

「じゃあなんでそんなにこだわるのかっていうと、明確な答えはなくて。それが一番、世の中に許していただける近道のような気がしている、というのは変わらずで。もちろん、それに出たから許してもらえるとも思えないというのは分かるんだけど」といい「もし仮に『渡部ロケハン』YouTube登録者数が100万人になったら大変ありがたいし、目指すべきポイントなんだけど。それより俺的には、世間様との距離を近づける一個なのかな、という気はしている」と語っていた。