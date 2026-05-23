◆マリーゴールド「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」（２３日、ＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた）観衆１２３０

マリーゴールドは２３日、大田区のＥＢＡＲＡ ＷＡＶＥ アリーナおおた（大田区総合体育館）で旗揚げ２周年記念大会「ＭＡＲＩＧＯＬＤ ＳＨＩＮＥ ＦＯＲＥＶＥＲ ２０２６〜Ａ Ｇｌｏｒｉｏｕｓ Ｃｅｌｅｂｒａｔｉｏｎ〜マリーゴールド２周年記念〜」を開催した。

２０２４年５・２０後楽園ホールで旗揚げした団体。メインイベントの２周年記念スペシャルマッチで旗揚げメンバーでこの大会を最後に退団する林下詩美がマーベラスのＡＡＡＷ王者・彩羽匠、マディ・モーガンとトリオを結成し、昨年秋に退団したみちのくプロレスのＭＩＲＡＩ、ワールド王者の青野未来、桜井麻衣と対戦した。

林下は、青野とラリアットの相打ち、桜井とはエルボー合戦と壮絶な打撃戦を展開。林下はハイジャックＢＴボムをさく裂もはね返され、最後は桜井のランニングパワーボムに沈みラストマッチを飾ることはできなかった。

勝った桜井はマイクを持ち「詩美さんにはマリーゴールドのエースとしてたくさんのものを背負ってた姿を見て私はノビノビ楽しく試合ができていました」と感謝し「詩美さんがこれから選んだ道で輝いた姿を応援していますし、私も負けないぐらいこのリングで輝き続けます」と誓い、熱い抱擁をかわした。

続いて青野がマイクで林下へ「ありがとう」と感謝し「今度は私たちがマリーゴールドの素晴らしさをみなさんに伝えていきます」とファンに決意を表明した。ＭＩＲＡＩもマイクを手にし「家族みたいな温かい空気感のマリーゴールドが大好きなので、こうやってただいまできてうれしいです」とほほえんだ。

最後に林下は「マリーゴールドで過ごした２年間、とても幸せでした。たくさん友達もできまして、かわいい後輩もできてぶつかり合える相手も見つけました」と感謝し「プロレスラーとしても人間としても成長できた。マリーゴールドが大好きだと心から言えます。みなさん、２年間、本当にありがとうございました」と言葉を贈り座礼し、「黄金の花園」に別れを告げた。

バックステージで林下は「自分にできる恩返しは、最高に輝いてプロレス界でトップになることだと考えています」と誓い、「林下詩美もマリーゴールドも応援よろしくお願いします」と涙した。

マリーゴールドを「家族みたいなところ」と表現し「みんなといつか会えると思っています。今日はいったんのお別れ」とほほ笑み、今後について「今、私が言えることは楽しみにしていてください、それだけです」と沈黙した。

ファンへ「引退するわけではないので私が生きているうちは見守っていただきたいと思います」とメッセージ。そして、ロッシー小川代表を呼び寄せると「ありがとうございました」と涙を流し感謝の抱擁をかわした。「しばらくは親離れ…林下詩美、独り立ちして頑張りたいと思います」と前を見据えていた。

◆５・２３大田区全成績

▼第０試合 シングルマッチ

〇ハミングバード（６分２７秒 変形グラウンド卍固め）ザ・レディＡＩ●

▼第１試合 タッグマッチ

△南小桃、橘渚（１０分時間切れ引き分け）山粼裕花、心希△

▼第２試合シングルマッチ

〇Ｃｈｉ Ｃｈｉ（１０分２８秒 バックドロップ→片エビ固め）瀬戸レア●

▼第３試合 ８人タッグマッチ

野崎渚、ナイトシェイド、〇ナイラ・ローズ、ジョニー・ロビー（１０分３５秒 チョークスラム→片エビ固め）翔月なつみ、石川奈青●、越野ＳＹＯＫＯ．、エンジェル・ヘイズ

▼第４試合 シングルマッチ

〇ダンプ松本（５分０１秒 ラリアット→体固め）メガトン●

▼第５試合 シングルマッチ

〇山岡聖怜（１３分０７秒 エイオキクラッチ）暁千華●

▼第６試合 ツインスター選手権試合

挑戦者組・〇天麗皇希、後藤智香（１６分１０秒 アメジスト・バタフライ→片エビ固め）王者組・松井珠紗、ＣＨＩＡＫＩ●

▼メインイベント マリーゴールド旗揚げ２周年スペシャル６人タッグマッチ

青野未来、〇桜井麻衣、ＭＩＲＡＩ（２５分１８秒 ランニング・パワーボム→エビ固め）林下詩美●、彩羽匠、マディ・モーガン