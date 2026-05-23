ソフトバンクは２３日の日本ハム戦（みずほペイペイ）に１１―１の逆転勝ちを収め、４カードぶりの勝ち越しを決めた。これで同カードは開幕から無傷の７連勝。チーム最年長の主砲・柳田悠岐外野手（３７）が値千金の決勝打を放ち、大勝に導いた。

疲労回復期間を経てこの日一軍復帰した先発・松本晴が２回に先制点を献上するも、打線が４回に奮起した。二死一、二塁から近藤の同点打で試合を振り出しに戻すと、さらに二死満塁となって柳田の２点打で勝ち越しに成功。初球フォークをしぶとく中前にはじき返した鷹の大砲は「みんながチャンスで回してくれたおかげ。運がよかった」と謙虚にＶ打を振り返った。続く山本祐にも貴重なタイムリー内野安打が生まれ、一挙４得点。主導権を奪い返すと、６回には近藤の二塁打で２点を追加し、ワンサイドゲームに持ち込んだ。

メモリアル勝利に花を添えた。小久保裕紀監督（５４）が監督通算２００勝を達成。３３０試合目での到達は、歴代４位の工藤公康元監督に並ぶパ・リーグ最速記録となった。

日本ハムにめっぽう強い今季のソフトバンク。小久保監督は「他（のカード）が全然なんで…。他でもっと頑張らないといけない」と、勝率５割復帰にも淡々としていた。