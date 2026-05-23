雲の種類を手がかりに、雨が降るかどうかを見分けるポイントを解説します。特に、実際に雨をもたらす「乱層雲」と「積乱雲」に注目し、それぞれの特徴や降り方の違いを整理しました。さらに、積乱雲が大雨をもたらす理由や、気象予報士が衛星画像を使ってどのように積乱雲の発達を判断しているのかについても徹底解説します。

雨が降る雲と降らない雲の見分け方

雲には全部で10種類あり、「十種雲形」と呼ばれています。このうち、実際に雨を降らせる主役となるのは「乱層雲」と「積乱雲」です。

乱層雲は空一面を広く覆う雲で、「雨雲」や「雪雲」とも呼ばれるどんよりとした見た目が特徴です。乱層雲が現れているときは、「これから雨が降る」というよりも、すでに雨が降っている、あるいは降り出す直前であることが多くなります。

一方、空高くもくもくと発達するのが積乱雲です。積乱雲の下では、短時間に非常に強い雨が降ることがあり、場所によっては「雨の柱」のように見えるほどの局地的な大雨となることもあります。



この2つの雲の違いをまとめると、縦方向に大きく発達して大雨をもたらすのが積乱雲、横に広がって比較的穏やかな雨を降らせるのが乱層雲です。

積乱雲があると、なぜ雨がひどくなるのか

積乱雲は大雨をもたらすことで知られていますが、その要因は「大気の状態が不安定」であることにあります。



大気の状態が不安定とは、上空に冷たい空気があり、地上付近には暖かい空気がある状態を言います。暖かい空気は上昇し、冷たい空気は下降しようとするため、空気の上下運動（対流）が活発になります。さらに、地上付近の空気が湿っている場合は、この動きがより強まり、積乱雲が急速に発達しやすくなります。特に夏は、強い日差しによって地表付近の空気が暖められ、上昇気流が発生しやすくなります。このため夏は大気が不安定になりやすく、積乱雲が発生しやすい時期といえます。



また、積乱雲は発達のスピードが速い一方で、寿命は比較的短いという特徴があります。上昇気流によって急速に発達し、大量の雨を降らせますが、雨によって冷やされた空気が雲の下に広がると上昇気流が弱まり、やがて消滅します。このように、積乱雲は短時間で急激に発達し、狭い範囲に集中して雨を降らせるという特徴があります。そのため、結果として「酷い雨」となりやすいのです。

気象予報士は衛星画像の雲をどう見ている？

ここまでの内容は、基本的な雲の特徴としてご存じの方も多いかもしれません。ここからは一歩踏み込んで、気象予報士が「気象衛星画像」の雲をどう見ているかを紹介します。tenki.jpでも確認できる衛星画像には、「可視画像」「赤外画像」「水蒸気画像」があります。このうち、積乱雲など雨をもたらす雲の発達を把握する際には、「可視画像」と「赤外画像」を中心に確認します。

可視画像は、雲や地表面で反射された太陽光を観測した画像です。厚く発達した雲ほど太陽光を強く反射するため、白くはっきりと写ります。特に積乱雲のように発達した雲は、凹凸のある立体的な形として認識できるのが特徴です。なお、太陽光を利用しているため、夜間や日陰の部分は十分に観測できない場合があります。

一方赤外画像は、雲や地表面、大気から放射される赤外線を観測した画像です。こちらは温度の違いをもとに表現されており、温度の低いものほど白く表示されます。雲は高度が高いほど温度が低くなるため、背の高い雲ほど明るく映る傾向があります。このため、積乱雲のように下層から上層まで発達した雲は、赤外画像でも非常に明るく、まとまった塊として確認されることが多くなります。一方で、上空に広がる薄い雲（巻雲など）も白く映りますが、広がり方や形状の違いから見分けることが可能です。



このように、気象予報士は複数の衛星画像を組み合わせながら、「雲の厚さ」「高さ」「広がり方」といった情報を読み取り、雨をもたらす雲かどうかや、その発達の程度を総合的に判断しています。



空の様子とあわせて雲の特徴を意識することで、より天気を身近に感じられるでしょう。