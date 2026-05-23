フランスで開催されている「カンヌ国際映画祭」の授賞式がまもなく行われます。最高賞「パルムドール」を競う部門に日本映画としては25年ぶりに3作品がノミネートされていて、受賞に期待が高まっています。

記者

「カンヌ映画祭の授賞式は、あちらに見えますリュミエール大劇場で今夜行われます。今まさにレッドカーペットの設置などが行われています」

12日に始まった世界三大映画祭のひとつ、カンヌ国際映画祭。日本時間の24日未明に授賞式が行われます。

最高賞「パルムドール」を競うコンペ部門には、日本からは深田晃司監督の「ナギダイアリー」、是枝裕和監督の「箱の中の羊」、濱口竜介監督の「急に具合が悪くなる」の3作品がノミネートされています。

「ナギダイアリー」主演 松たか子さん

「最後の最後までみなさん、一生懸命見てくださっているような細かなリアクションを感じることができたので、映画を愛する人たちなんだなと感じつつ、感動していました。うれしかったです」

「箱の中の羊」主演 綾瀬はるかさん

「本当に上映中にここで笑いが起こるんだとか、反応がまた日本の方とは違って、すごく新鮮で、それも含めて一緒に体感できたのがとっても面白かったです」

「パルムドール」を受賞すれば、2018年の是枝監督の「万引き家族」以来の快挙となります。