ウエスト58cm“現役看護師”グラドル、白ニット姿が「スタイル抜群」 ネット衝撃
現役看護師でラウンドガールなどとして活躍中の桃里れあが、23日までにXを更新。美スタイルが際立つソロショットを公開した。
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
今回投稿したのはタイトな白ニット姿。「シルバーローズ撮影会ありがとうございました いつもの方や、石川から来てくれた方、Parfaite Showcaseで会いに来てくれた方も 去年GTでレースアンバサダーしてた時から気になってもらえて嬉しかったです」と感謝をつづった。ファンからは「お疲れ様でした」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）
【写真】“現役の看護師”グラビアアイドルが「スタイル抜群」 水着姿、グラビア姿も（18枚）
看護師でありながら、格闘技のラウンドガールやレースクイーン、コスプレやグラビアまでこなす桃里。身長は164cm、ウエストは58cmと抜群のスタイルを誇り、SNSでは近影を度々披露し話題を呼んでいる。
今回投稿したのはタイトな白ニット姿。「シルバーローズ撮影会ありがとうございました いつもの方や、石川から来てくれた方、Parfaite Showcaseで会いに来てくれた方も 去年GTでレースアンバサダーしてた時から気になってもらえて嬉しかったです」と感謝をつづった。ファンからは「お疲れ様でした」「スタイル抜群」「可愛すぎる」などの声が寄せられている。
引用：「桃里れあ」Instagram（@rea_momosato）、X（@rea_momosato）