人気Mリーガーのギャル時代に反響「美人過ぎる」「憧れます」
日本プロ麻雀連盟所属の和久津晶が21日、自身のXを更新し、長年苦楽を共にする同じ連盟選手でMリーグ・TEAM RAIDEN／雷電の“強気のビーナス”こと黒沢咲と写る若かりし頃の写真を公開した。
【写真】かわいい！ ギャル時代の“セレブ”黒沢咲
この日、来月からABEMAで生配信がスタートする「Mリーグ」オフシーズンのオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』への出場が発表された和久津。この大会は、Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名の5団体トップ雀士が集結する個人戦だ。
和久津は「Mリーグ」のセガサミーフェニックスの初代メンバーで、「Mトーナメント」にもこれまで2024年、25年と連続で出場している。そんな和久津が同大会に今年も出場することが発表されると、黒沢も出演している自身の紹介動画のURLを紹介しつつ、黒沢と写る若かりし頃の2ショットを公開している。
今では気品にあふれる物腰で、愛娘、通称“西子”（しゃーこ）ちゃんを育てる1児の母である黒沢だが、写真の中の彼女はフローラルなノースリーブにジーパンというアクティブなスタイルで脚を組んで座っている。巻き髪のヘアスタイルも時代を感じさせる。コメント欄には「お二人が大好きです 楽しみにしています」といった出場への期待の声のほか、「美女Wで最高！」「美人過ぎる２人にゃ〜」「かっけー女、憧れます」といった声が寄せられている。
引用：「和久津晶」X（＠quisiera217）
【写真】かわいい！ ギャル時代の“セレブ”黒沢咲
この日、来月からABEMAで生配信がスタートする「Mリーグ」オフシーズンのオリジナル対局企画『Mトーナメント2026』への出場が発表された和久津。この大会は、Mリーガー、鳳凰位、最高位、雀王ら総勢72名の5団体トップ雀士が集結する個人戦だ。
今では気品にあふれる物腰で、愛娘、通称“西子”（しゃーこ）ちゃんを育てる1児の母である黒沢だが、写真の中の彼女はフローラルなノースリーブにジーパンというアクティブなスタイルで脚を組んで座っている。巻き髪のヘアスタイルも時代を感じさせる。コメント欄には「お二人が大好きです 楽しみにしています」といった出場への期待の声のほか、「美女Wで最高！」「美人過ぎる２人にゃ〜」「かっけー女、憧れます」といった声が寄せられている。
引用：「和久津晶」X（＠quisiera217）