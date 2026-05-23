◆東京六大学野球春季リーグ戦第７週第１日▽立大１３―０東大（２３日・神宮）

立大が１２安打１３得点の猛攻で東大を圧倒した。打線は２回、１死満塁からこの日リーグ戦初のスタメン起用の２番・伊與田恭佑（２年＝東北）がリーグ戦初安打で初本塁打となる左越えの満塁弾を放ち、５点を先制した。６回には４番・丸山一喜（４年＝大阪桐蔭）がセンターへの３ランを放つなど、攻撃の手を緩めることなく打ち続けた。投げては先発の田中優飛（３年＝仙台育英）が６回２安打無失点で今季３勝目を手にした。

待望の一発は満塁の場面で飛び出した。カウント１ストライク、伊與田は東大先発・松本慎之介（３年＝国学院久我山）の投じたチェンジアップに体勢を崩されながらも食らいつくと、打球は一直線に伸びて左翼フェンスを越えた。初スタメンで記念すべき一発を放ったことに「（スタメンを言われたときは）驚きました。ずっと調子がよくなくて悩んでいたので、なんで起用されたのかわかんなかったです。ホームランはとにかくうれしくて、言葉が出てこなかったです」と笑顔で振り返った。伊與田は７回にも適時二塁打を放ち、この日５打点と起用に応えた。

伊與田は、立大に進学する時点では野球を続けることを考えておらず、マネージャー志望だった。「（高校３年時）進路が決まっていない時に先生から立教の推薦枠をもらった。野球を続けることにしたのは、中学のコーチとか高校の監督に自分が納得できるまで選手をやったほうがいいと勧められたからという感じです」と、六大学野球の舞台に立つまでの経緯を明かした。

チームは９日の早大戦から３連勝、２試合連続２ケタ得点と好調だ。４連勝と勝ち点奪取に向け、木村泰雄監督（６５）は「選手たちが一つになってリーグ戦を戦ってくれている。とにかく明日勝って勝ち点を取って、秋につなげていければと思います」と意気込んだ。