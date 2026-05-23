「派手すぎかも？」→ コレならいけそう！【40・50代】が即マネしたい「白髪ぼかしハイライト」

白髪が気になり始めるとつい染めて隠したくなりますが、最近はあえて明るい筋を入れるハイライトが人気です。ハイライトというと派手なイメージですが、実はナチュラルに、白髪をデザインの一部としてなじませることができるんです。今回は、大人がマネしやすいオシャレな「白髪ぼかしハイライト」をご紹介します。

白髪を活かしたコントラストレイヤーミディ

表面からしっかりとハイライトを入れ、ベージュに染まった白髪とブレンドさせたレイヤーミディです。トップはふんわりとボリュームを出し、ベースを外ハネに仕上げることで、カラーの立体感がより際立ちます。コントラストは強めながらも、ハイライトを細めに調整することで、派手見えせずナチュラルな印象に仕上がりました。

赤みを抑えた明るめベージュのウェーブボブ

明るめのベージュカラーにハイライトを重ね、全体のトーンを底上げしたボブスタイルです。クセを活かしたようなニュアンスウェーブと、くるんとした外ハネの動きが、こなれ感を演出。白髪をぼかしながら艶感も与えられて、上品さと若々しさの両方を叶えられそうです。

まろやかブラウンの外ハネプツっとボブ

肌なじみの良いまろやかなブラウンをベースに、細めのベージュ系ハイライトを散りばめたスタイル。プツっと切り揃えられたラインに繊細なハイライトが加わることで、白髪が自然にカモフラージュされ、オシャレなニュアンスに。派手さを抑えた配色でありながら、動くたびに光を捉えて、軽やかな表情を見せてくれそうです。

地毛と調和するラフなブリーチハイライト

あえてブリーチのみでハイライトを施し、地毛や過去のカラー、そして白髪を混ぜ合わせた外ハネボブです。レイヤーを活かしてトップに丸みをつけることで、こなれた毛流れと絶妙な色の重なりが生まれます。カットした@rico_salonさんの「ラフに気軽に白髪と向き合う」という言葉通り、自分らしさを大切にしたい大人にぴったりです。

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※こちらの記事では@hair_by_keiko様、@dimo_and_kazuma様、@rico_salon様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。