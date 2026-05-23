記事ポイント 静岡県伊東市・松川藤の広場で週末限定の大型ラーメンイベントを開催全国28店舗が4週に分かれて出店し、各陣7店舗が週替わりで登場入場無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制 静岡県伊東市・松川藤の広場で週末限定の大型ラーメンイベントを開催全国28店舗が4週に分かれて出店し、各陣7店舗が週替わりで登場入場無料、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会が、静岡県伊東市・松川藤の広場で大型ラーメンイベントを開催します。

全国の人気ラーメン店28店舗が4週連続の週末に集まり、温泉街で食べ比べを楽しめるイベントです。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」





名称：大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026開催期間：2026年5月16日(土)〜6月7日(日) ※期間中の土日開催開催時間：10:30〜20:00会場：松川藤の広場 静岡県伊東市渚町1料金：入場無料／ラーメン1杯 1,000円／全店共通食券制出店数：全28店舗 各陣7店舗・週替わり出店主催：伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会

「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」は、2026年5月16日(土)から6月7日(日)までの土日に開催されるラーメンフェスです。

会場の松川藤の広場は伊東温泉の中心エリアに位置し、温泉旅行の昼食や街歩きの途中に立ち寄りやすい場所です。

イベントには京都、東京、新潟、北海道、宮城、広島、福島、埼玉、千葉、群馬、三重、岡山、静岡などの店舗が登場し、週替わりで全国の味を楽しめます。

4週連続で入れ替わる出店構成





第1陣は2026年5月16日(土)から5月17日(日)までの2日間に展開され、本家 第一旭、麺屋 中川會、麺家太威、くじら食堂、ど・みそ、Zweiter Laden、宝来軒総本店が出店します。

京都ラーメン、トリュフ香る鶏とはまぐり醤油そば、帆立出汁極み塩中華そば、濃厚味噌らーめん炙り脚盛りなど、醤油、塩、味噌を横断するメニューが初週の会場に並びます。





第2陣は2026年5月23日(土)から5月24日(日)まで開催され、らーめんダイニング庵、恵比寿らぁ麺屋つなぎ、田代こうじ最強軍団、つけ麺 和、麺屋 一元堂、ラーメン鷹の目、中華そばイッキューが登場します。

黄金真鯛出汁極上塩そば、肉だく味噌らぁ麺、元祖背脂とんづけ、高級のどぐろ出汁昆布水つけ麺、とろ豚中華そばなど、魚介の香りと肉の存在感が重なる週です。





第3陣は2026年5月30日(土)から5月31日(日)まで開催され、麺処 若武者、衝青天、麺屋 丸鶏庵、二代目五衛門、なかじゅう亭、竹岡式ラーメンたか木屋、油虎が出店します。

福島、北海道、群馬、千葉などの店舗が加わり、週末の伊東温泉で地域色の異なる一杯を比べられる構成です。





第4陣は2026年6月6日(土)から6月7日(日)まで開催され、味噌らーめん かぐら、麺房 鶏くらふと、佐野らーめん 佐よし、らあめん元、仙臺くろく、特濃のどぐろつけ麺Smile、寿製麺 よしかわが締めくくります。

味噌、鶏、佐野らーめん、のどぐろ、煮干系まで幅広い個性がそろい、最終週まで異なる味の選択肢が続きます。

豪華素材を使った一杯

今回のラインナップには、松阪牛、牛タン、のどぐろ、広島牡蠣、真鯛、オマール海老、比内地鶏、天草大王、阿波尾鶏などの素材を使ったメニューがそろいます。

松阪牛と煮干を重ねた塩らあめん、仙台名物の牛タンを使った極塩中華そば、広島牡蠣の旨みを凝縮した塩ラーメンなど、素材名から味の方向性が伝わる一杯が週替わりで提供されます。

四国産真鯛100％の塩そばや、オマール海老と鴨肉の極太昆布水つけ麺も登場し、海の幸と肉素材を一度の会場で食べ比べられる内容です。

温泉街で楽しむ週末旅行

松川藤の広場は、温泉街や海辺の観光と組み合わせやすい伊東温泉の中心エリアにあります。

イベントは10:30から20:00まで開催され、朝の温泉、昼のラーメン、夕方の海沿いや街歩きまでを1日の流れに組み込みやすい時間設定です。

入場無料の会場では、ラーメンが1杯1,000円の全店共通食券制で提供され、観光客と地元の来場者が同じ仕組みで参加できます。

全国28店舗が週替わりで登場するため、5月16日(土)から6月7日(日)までの土日ごとに異なる店舗の味に出会えます。

松阪牛、のどぐろ、広島牡蠣、真鯛、オマール海老などの素材を使った一杯が温泉街に集まり、週末旅行の食事に選びやすいイベントです。

伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 開催日はいつですか？

A. 2026年5月16日(土)から6月7日(日)までの期間中、土日に開催されます。

Q. 会場はどこですか？

A. 会場は静岡県伊東市渚町1の松川藤の広場です。

Q. 料金はいくらですか？

A. 入場は無料で、ラーメンは1杯1,000円の全店共通食券制です。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post 全国28店舗が週替わり集結！ 伊東温泉湯けむりラーメン祭実行委員会「大つけ麺博Presents 伊東温泉湯けむりラーメン祭2026」 appeared first on Dtimes.