航空安全とデータ活用、無料ハイブリッド開催！ 電子航法研究所「令和8年度 電子航法研究所 研究発表会」

記事ポイント 電子航法研究所が令和8年6月12日に研究発表会を開催特別講演テーマは「データが拓く航空交通の安全と効率」会場参加300名・オンライン参加500名、参加費無料のハイブリッド開催 電子航法研究所が令和8年6月12日に研究発表会を開催特別講演テーマは「データが拓く航空交通の安全と効率」会場参加300名・オンライン参加500名、参加費無料のハイブリッド開催

国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所の電子航法研究所が、令和8年6月12日（金）に研究発表会を開催します。

航空交通システムの安全性・効率性向上に向けた最新の研究成果を発表するイベントで、会場参加とオンライン参加によるハイブリッド形式で実施されます。

参加費は無料で、一般からも広く参加者を募集しています。

電子航法研究所「令和8年度 電子航法研究所 研究発表会」





開催日時：令和8年6月12日（金）9：30〜15：40（開場8：45）会場：国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 海上技術安全研究所 本館講堂（東京都三鷹市新川6-38-1）開催形式：会場参加・オンライン参加によるハイブリッド開催定員：会場参加300名、オンライン参加500名参加費：無料主催：国立研究開発法人 海上・港湾・航空技術研究所 電子航法研究所会場参加申込期限：令和8年5月31日オンライン参加申込期限：令和8年6月11日

電子航法研究所は、航空交通管理・航法・監視通信などの分野で研究を進めている国立研究開発法人です。

今回の発表会では、同研究所が手がける最新の研究成果を一般に向けて広く発信します。

特別講演のテーマは「データが拓く航空交通の安全と効率」で、航空交通分野におけるデータ利活用の可能性と今後の展望が紹介されます。

会場は東京都三鷹市の海上技術安全研究所 本館講堂で、当日は9時30分から15時40分まで講演プログラムが実施されます。

会場参加と合わせてオンラインでも同時配信されるため、遠方からも参加が可能です。

講演プログラムの内容





発表会では、航空交通管理・航法・監視通信等に関する研究成果が複数発表される予定です。

午前の開場（8時45分）から午後15時40分まで、研究者による発表と特別講演が一日を通じて行われます。

航空の安全・効率を支えるデータ活用という視点から、現在注目されている技術や取り組みが紹介されます。

参加登録の方法

参加には事前登録が必要で、電子航法研究所の公式サイト（enri.go.jp）に申込フォームが設けられています。

会場参加の申込期限は令和8年5月31日、オンライン参加の申込期限は令和8年6月11日です。

いずれも参加費は無料です。

参加費無料・オンライン参加可能という条件のもと、航空交通の安全とデータ活用に関心のある幅広い層が参加できる機会となっています。

特別講演「データが拓く航空交通の安全と効率」は、航空分野の最新動向を把握したい方にとって注目の内容です。

電子航法研究所「令和8年度 電子航法研究所 研究発表会」の紹介でした。

よくある質問

Q. 会場参加とオンライン参加の定員はそれぞれ何名ですか？

A. 会場参加の定員は300名、オンライン参加の定員は500名です。

Q. 申込期限はいつまでですか？

A. 会場参加の申込期限は令和8年5月31日、オンライン参加の申込期限は令和8年6月11日です。

申込フォームは電子航法研究所の公式サイトに掲載されています。

Q. 発表会は何時から何時まで開催されますか？

A. 令和8年6月12日（金）の9時30分から15時40分まで開催されます。

開場は8時45分です。

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