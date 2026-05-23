◇レスリング明治杯全日本選抜選手権第3日（2026年5月23日 東京・駒沢体育館）

女子フリースタイル62キロ級で、24年パリ五輪王者の元木咲良（育英大助手）が決勝進出を逃した。昨年12月の全日本選手権でも準優勝にとどまっており、9月19日開幕の愛知・名古屋アジア大会、10月24日開幕の世界選手権（アスタナ）での代表入りの可能性が消滅。試合後は時折涙をこぼしながら、「気持ち、体の調子、技術、全部含めて今の自分の実力がこれだなって思う」と声を沈めた。

同階級は出場選手が7人だったため、2組に分かれてリーグ戦を行い、その後に4強以上を争うノルディック方式が採用された。元木は朝一番の初戦でいきなり昨年の59キロ級世界王者の尾西桜（日体大）と対戦。7―9で敗れてB組2位で準決勝に上がると、A組1位でパリ五輪68キロ級銅メダルの尾崎野乃香と対戦。ここでも中盤以降にポイントを重ねられ、2―8で完敗した。

昨年は同じ大会の決勝、その後のプレーオフで尾崎との激闘を制して代表入り。世界選手権、U23世界選手権を制し、日本勢史上2人目の生涯ゴールデンスラムを達成した。しかし12月の全日本では決勝で尾崎に敗戦。リベンジを期した大会だったが決勝にも届かず、「普段の練習内容、意識の高さ、試合への覚悟、そういったもの全てが相手の選手より劣っていたし、実力不足だった」と話した。

12月の全日本選手権からは28年ロサンゼルス五輪の代表争いが本格化する。パリ五輪に続き、2番手から逆転での代表入り、そして五輪2連覇はかなうのか。元木は「まだ覚悟を決めきれていなかったと凄く感じた。今回得たことを糧にして、成長につなげ、12月までに力を付けて試合に臨めるように頑張りたい」と語気を強めた。