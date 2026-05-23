◇セ・リーグ ヤクルト6―0DeNA（2026年5月23日 横浜）

ヤクルトは初回表に挙げた6点のみでDeNA相手に無失点勝利を収めた。

初回2死から3番・内山の右翼への二塁打を皮切りに3者連続安打。6番・増田が四球で出塁すると、さらに3者連続の適時打で一挙6得点を挙げた。打者一巡6安打の猛攻でDeNA先発・入江に、初回としては史上最多タイの60球を投げさせKOした。

その後の得点はなかったものの、高梨、丸山翔、広沢の完封リレーで首位をキープ。2連勝で貯金は今季最多の「11」となった。

いわゆる“スミ1”のように初回の得点のみで完封勝利したケースで初回6点は、65年5月23日の大洋（巨人戦）、74年5月6日の広島（大洋戦）、88年6月14日の巨人（ヤクルト戦）がいずれも初回表にマークした5点を上回りセ・リーグ最多となった。

パ・リーグでは54年7月30日に東映が近鉄戦の初回裏に6得点し、6―0で勝利したケースがある。

▼池山監督 （入江が）投げるボールがなくなるぐらい、よく食らいついてくれた。増田珠選手のツーナッシングからのフォアボールが効いたと思う。松本ヘッドが「貯金10でその先に行っていない」という話を今日、選手にしていた。そこをクリアできて、ここから下がることなく、一戦一戦積み上げていければなと思う。