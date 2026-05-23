【ひらがなクイズ】1分ですっきり！ 共通する2文字を埋めてみよう！ ヒントはお正月の遊び
言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！
今回は、伝統的な遊びを支えるおなじみの道具、日頃の疲れが表れやすい体の一部分、そして言葉を覚え始めた時期ならではのほほ笑ましい表現という、バラエティーに富んだ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
□□いと
か□□り
か□□と
ヒント：風に乗せて遊ぶ玩具に用いられる、太くて頑丈なひも。首の付け根から背中にかけての筋肉がこわばり、重苦しく感じられる不調。そして、幼い子どものたどたどしいしゃべりを思い浮かべてみてください。
答えを見る
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▼解説
それぞれの言葉に「たこ」を入れると、次のようになります。
たこいと（凧糸）
かたこり（肩こり）
かたこと（片言）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、風に乗って高く舞い上がる玩具を操るための道具、デスクワークなどで現代人が抱えがちな体の悩み、そして成長の過程で見られる微笑ましく愛らしい話し方を組み合わせました。共通する「たこ」という響きが、青空を仰ぐ爽快な遊びのシーンから、日々の健康を労わるひととき、さらにコミュニケーションの芽生えを感じる瞬間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)
今回は、伝統的な遊びを支えるおなじみの道具、日頃の疲れが表れやすい体の一部分、そして言葉を覚え始めた時期ならではのほほ笑ましい表現という、バラエティーに富んだ3つの言葉を集めました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。
問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。
か□□り
か□□と
ヒント：風に乗せて遊ぶ玩具に用いられる、太くて頑丈なひも。首の付け根から背中にかけての筋肉がこわばり、重苦しく感じられる不調。そして、幼い子どものたどたどしいしゃべりを思い浮かべてみてください。
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正解：たこ正解は「たこ」でした。
▼解説
それぞれの言葉に「たこ」を入れると、次のようになります。
たこいと（凧糸）
かたこり（肩こり）
かたこと（片言）
どれも正しい日本語になりますね。今回は、風に乗って高く舞い上がる玩具を操るための道具、デスクワークなどで現代人が抱えがちな体の悩み、そして成長の過程で見られる微笑ましく愛らしい話し方を組み合わせました。共通する「たこ」という響きが、青空を仰ぐ爽快な遊びのシーンから、日々の健康を労わるひととき、さらにコミュニケーションの芽生えを感じる瞬間まで心地よいリズムでつなぎ合わせています。言葉が持つ多様な広がりを感じていただけたでしょうか。
※本クイズは、複数の解釈・正解が考えられる場合があります。本記事では、その中の一例として解答を紹介しています
※本クイズは、All About ニュース編集部が企画・作成したものです
(文:All About ニュース編集部)