「透明感すご過ぎます…！」内田理央、韓国アイドル風メイク姿に反響！ 「誰かわからんかった」「別人級」
俳優の内田理央さんは5月22日、自身のInstagramを更新。韓国アイドル風メイク姿を披露し、反響を呼んでいます。
【写真】内田理央、韓国アイドル風メイク姿に反響！
この投稿にファンからは、「透明感すご過ぎます…！」「一瞬誰かわからんかった」「美し過ぎます」「また違うりおちゃんでかわい過ぎる！」「世界一きれい」「天使過ぎる」「雰囲気違うけどこれもかわいいし圧倒的に美」「別人級！」との声が寄せられました。
(文:古原 美咲)
【写真】内田理央、韓国アイドル風メイク姿に反響！
「世界一きれい」内田さんは「先日韓国で憧れのアイドル体験して来ました すごくない!? 自分じゃないみたい！」とつづり、3枚の写真を投稿。韓国アイドル風のメイク姿を披露しました。透明感のある肌が際立ち、美しい印象です。普段とはひと味違う雰囲気に思わずドキッとさせられます。
「シルエットが姉妹のよう」内田さんは20日の投稿で「母の日ディズニー」とつづり、東京ディズニーランドでの親子ショットを披露。コメントでは、「ママ若い おそろコーデかわいい」「あまりにも親孝行」「シルエットが姉妹のよう」との声が寄せられています。気になる人は、チェックしてみてください。
(文:古原 美咲)