◇パ・リーグ オリックス1―4西武（2026年5月23日 ベルーナドーム）

首位攻防戦第2ラウンドに敗れたオリックスだが、2年ぶりの1軍昇格即、プロ初の4番スタメンに抜擢された21歳の内藤の奮闘が収穫になった。

4回1死一塁で迎えた第2打席。1―2と追い込まれながら佐藤爽の124キロチェンジアップを左手一本で運び、左翼の頭上を破った。

「泳いでもあれぐらい飛ぶ、というのは自分の中で自信ついたんで。それが継続してやりたいと思います」

森友が本塁に突入した微妙な判定は「アウト」とコールされた。岸田監督がリクエストしたリプレー検証をリクエストは覆らず、プロ4年目での初打点はお預けに。この後二塁走者としてけん制で刺されたことには頭をかいた。

「あれはもう本当、反省ですね。守備も走塁もやらないと生き残れないんで。やっぱり4番ずっと打ちたいですし、ちゃんとした4番バッターになりたいですね」

9回2死からは投手後方に打ち上げた飛球を野手陣がお見合いして内野安打となり、プロ初のマルチ安打も記録。“持ってる男”は4打席すべてでストライクを振りに行く積極性が目立った。

右ふくらはぎ打撲の太田ら故障者の多い中、4番抜擢について「みんなで話して結果、思い切って行ってみようか、と。若い子たちにはチャンス」と話したのは岸田監督。打席での姿勢には「ああいう思い切りが最初はないとね。良かったと思います」と評価した。けん制死には「ああいう隙は今後ないようにしないと。これは全員ですけど」と戒めたが、今後も厳しく、温かい視線で育てていく構えだ。