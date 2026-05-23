■全国の24日の天気

日本海に低気圧が発生し、北日本に近づくでしょう。梅雨前線は、沖縄・奄美付近に停滞する見込みです。西日本は晴れ間が出ますが、東日本や北日本は、雲が多いでしょう。北陸は、朝にかけて雨が降り、東北の日本海側は朝から雨の所が多くなりそうです。北海道も、午後は傘の出番となるでしょう。沖縄は、梅雨空が続きそうです。朝の気温は23日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本や東海で28℃前後の所が多いでしょう。関東や東北は20℃前後の所が多い見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌 9℃（＋2 5月中旬）

仙台 13℃（＋6 平年並み）

新潟 16℃（＋3 6月上旬）

東京都心 15℃（＋3 5月中旬）

名古屋 18℃（±0 6月上旬）

大阪 20℃（＋1 6月中旬）

広島 20℃（＋2 6月中旬）

高知 21℃（＋2 6月下旬）

福岡 21℃（＋3 6月下旬）

鹿児島 22℃（＋1 6月下旬）

那覇 25℃（＋1 6月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌 17℃（-5 5月中旬）

仙台 20℃（＋5 5月中旬）

新潟 23℃（-2 平年並み）

東京都心 21℃（＋2 4月下旬）

名古屋 27℃（＋6 6月上旬）

大阪 28℃（＋1 6月中旬）

広島 27℃（＋2 6月中旬）

高知 28℃（＋4 6月下旬）

福岡 28℃（＋2 6月下旬）

鹿児島 29℃（＋2 6月下旬）

那覇 29℃（＋1 6月上旬）

■全国の週間予報25日は、北海道と沖縄で雨が降りますが、九州から東北は晴れる所が多いでしょう。26日は、低気圧や前線が近づき、九州や中国地方で雨が降る見込みです。近畿から北海道は、晴れ間が出るでしょう。27日から29日にかけては、全国的に曇りや雨の所が多く、すっきりしない天気になりそうです。気温は25日以降、全国的に高く、西日本や東海では30℃前後の暑さが続きそうです。湿度も高く、蒸し暑くなりますので、熱中症など体調管理にご注意ください。