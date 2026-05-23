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■全国の24日の天気
日本海に低気圧が発生し、北日本に近づくでしょう。梅雨前線は、沖縄・奄美付近に停滞する見込みです。西日本は晴れ間が出ますが、東日本や北日本は、雲が多いでしょう。北陸は、朝にかけて雨が降り、東北の日本海側は朝から雨の所が多くなりそうです。北海道も、午後は傘の出番となるでしょう。沖縄は、梅雨空が続きそうです。朝の気温は23日より高い所が多く、北日本の冷え込みは緩みそうです。日中は、西日本や東海で28℃前後の所が多いでしょう。関東や東北は20℃前後の所が多い見込みです。

予想最低気温（前日差）

札幌　　　9℃（＋2　5月中旬）
仙台　　　13℃（＋6　平年並み）
新潟　　　16℃（＋3　6月上旬）
東京都心　15℃（＋3　5月中旬）
名古屋　　18℃（±0　6月上旬）
大阪　　　20℃（＋1　6月中旬）
広島　　　20℃（＋2　6月中旬）
高知　　　21℃（＋2　6月下旬）
福岡　　　21℃（＋3　6月下旬）
鹿児島　　22℃（＋1　6月下旬）
那覇　　　25℃（＋1　6月中旬）

予想最高気温（前日差）

札幌　　　17℃（-5　5月中旬）
仙台　　　20℃（＋5　5月中旬）
新潟　　　23℃（-2　平年並み）
東京都心　21℃（＋2　4月下旬）
名古屋　　27℃（＋6　6月上旬）
大阪　　　28℃（＋1　6月中旬）
広島　　　27℃（＋2　6月中旬）
高知　　　28℃（＋4　6月下旬）
福岡　　　28℃（＋2　6月下旬）
鹿児島　　29℃（＋2　6月下旬）
那覇　　　29℃（＋1　6月上旬）

■全国の週間予報
25日は、北海道と沖縄で雨が降りますが、九州から東北は晴れる所が多いでしょう。26日は、低気圧や前線が近づき、九州や中国地方で雨が降る見込みです。近畿から北海道は、晴れ間が出るでしょう。27日から29日にかけては、全国的に曇りや雨の所が多く、すっきりしない天気になりそうです。気温は25日以降、全国的に高く、西日本や東海では30℃前後の暑さが続きそうです。湿度も高く、蒸し暑くなりますので、熱中症など体調管理にご注意ください。