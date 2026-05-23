M!LK『のぞいてみるく？展』で注意喚起「迷惑行為を確認しています」 大阪展に続き相次ぐ呼びかけにファン「2回も言わせてしまうなんて」「ルール守ろう」【全文】
5人組ダンスボーカルユニット・M!LKの展示会『のぞいてみるく？展』（東急プラザ原宿「ハラカド」 MAZEで24日まで開催）が23日、公式サイトで注意喚起を行った。
【写真】「心よりお願い」M!LK『のぞいてみるく？展』で注意喚起
「『のぞいてみるく？展』に関するお願い」と題し、「現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています」と指摘。「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留およびトレーディング行為はご遠慮ください。周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と呼びかけた。
「迷惑行為への指摘に対し、改善していただけないケースが多数ございます。このまま状況の改善が見られない場合、安全面の観点から開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない可能性もございます」と伝えた。
同展は全国3都市で開催。3月に開催された大阪展でも「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」と伝え、「会場入口や歩道での座り込み」「近隣施設での長時間の滞在」「私有地への立ち入り」を問題視した文書と投稿。「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留はご遠慮いただき、周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と呼びかけていた。
この注意喚起に「2回も言わせてしまうなんて」「注意喚起何回目？」「ルール守ろう、中止は勘弁」「推しが悲しむことしないでよ....」といったファンの声が寄せられている。
【全文】
『のぞいてみるく？展』に関するお願い
いつもM!LKを応援いただきありがとうございます。
現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています。
ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留およびトレーディング行為はご遠慮ください。
周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。
迷惑行為への指摘に対し、改善していただけないケースが多数ございます。
このまま状況の改善が見られない場合、安全面の観点から開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない可能性もございます。
ご来場前に今一度注意事項をご確認いただけますと幸いです。
皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。
【写真】「心よりお願い」M!LK『のぞいてみるく？展』で注意喚起
「『のぞいてみるく？展』に関するお願い」と題し、「現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています」と指摘。「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留およびトレーディング行為はご遠慮ください。周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と呼びかけた。
同展は全国3都市で開催。3月に開催された大阪展でも「現在、『のぞいてみるく？展』大阪会場周辺におきまして、以下のような行為について近隣施設等よりご報告をいただいております」と伝え、「会場入口や歩道での座り込み」「近隣施設での長時間の滞在」「私有地への立ち入り」を問題視した文書と投稿。「ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留はご遠慮いただき、周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします」と呼びかけていた。
この注意喚起に「2回も言わせてしまうなんて」「注意喚起何回目？」「ルール守ろう、中止は勘弁」「推しが悲しむことしないでよ....」といったファンの声が寄せられている。
【全文】
『のぞいてみるく？展』に関するお願い
いつもM!LKを応援いただきありがとうございます。
現在、『のぞいてみるく？展』東京会場周辺におきまして、施設入口、他フロアおよび他テナント様前、歩道でのトレーディング行為、居座りなどの迷惑行為を確認しています。
ご来場の皆さまに安心してお楽しみいただくため、会場付近での滞留およびトレーディング行為はご遠慮ください。
周辺のご迷惑とならないようご配慮をお願いいたします。
迷惑行為への指摘に対し、改善していただけないケースが多数ございます。
このまま状況の改善が見られない場合、安全面の観点から開催内容の変更や中止を検討せざるを得ない可能性もございます。
ご来場前に今一度注意事項をご確認いただけますと幸いです。
皆さまのご理解とご協力を心よりお願い申し上げます。