悪性腫瘍で余命宣告を受けて過酷な闘病生活を送る夫が、妻の不倫相手と直接対峙。しかし、相手は夫の態度を見るやいなや、“夜の営み”に触れてマウントを取る挑発行為に出た。

【映像】暴露された美月（桜井日奈子）の枕営業シーン

5月22日、金曜ナイトドラマ『余命3ヶ月のサレ夫』（テレビ朝日系）が放送された。大手ゼネコン「帝央建設」の都市デザイン部で働くエリート建築士の高坂葵（白洲迅）は、悪性腫瘍の転移で「余命約3ヶ月」の宣告を受け、必死に病魔と闘っていた。

妻の美月（桜井日奈子）が愛人の砂山ケンジ（高橋光臣）と結婚するため、自分の死亡保険金1億円を総取りしようと目論んでいることを知った葵。美月の策略を阻むための作戦として、ケンジから「美月と結婚する気はない」という言葉を引き出すべく、ケンジの会社へと単身乗り込んだ。

社長室で出迎えたケンジは、グラスにウイスキーを注いで無造作に葵の前に置き、「まずは乾杯だ」と促す。葵がグラスには手を触れず「お酒は飲めませんので」と断ると、ケンジは「つまんねえな。酒も女もやらない。あんた何が楽しくて生きてんの？」と鼻で笑う。「飲めよ。俺と話がしたいんだろ？」と乾杯を促された葵は、覚悟を決めて飲もうとするが、病気の体では受け付けず激しく咳き込んでしまった。

その姿を見たケンジは、「情けねえなあ。これじゃ美月が満足できないわけだ。酒だけじゃないぜ？」と言い放ちながらグラスを舐め、美月との生々しい関係を匂わせる。さらに「皮肉だよな。あんたみたいな真面目な人間が早く死んで、俺や美月みたいな人間が長生きする。神なんていねえよな」と、葵や自分らの境遇を突きつけるのだった。

国内累計1億ビュー超えの大ヒットコミックをドラマ化した『余命3ヶ月のサレ夫』。ある日突然余命宣告された夫が、妻に愛人がいることを知り絶望しながらも、愛する息子の未来を守るため復讐に突き進んでいく姿を描く。