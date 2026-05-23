充実した老後をすごすには何が必要か。フォトジャーナリストの乾祐綺氏は「ポルトガルでは日本と同じく高齢化を課題としながらも、町の高齢女性が活性化している。彼女たちが才能を開花させる施設がある」という――。

※本稿は、乾祐綺『西の果てで見つけた ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）の一部を再編集したものです。

■可能性に満ちあふれた高齢女性たち

リスボンの街を歩いていると、そこかしこでおじいちゃん、おばあちゃんに出くわす。いやもうそれは、リスボンに限らず、ポルトガル全土での話かも。

カフェのテラス席に一人で座るおばあちゃん（しかも赤ワインを飲みながらが多く、その佇まいがかっこいい）、店先で客と談笑するおじいちゃん店主、路面電車に乗って孫のような青年に「あなたの靴、すてきね」と声をかけている上品な老婦人などなど。

そこには、日本でしばしば語られる「高齢化＝重荷」的な空気感はない。むしろ“老いは街の一部”であり、人々の生活に潤いを与える重要なピースのように扱われているようにも感じられる。

そんなポルトガルの老いに対する空気を、もっとも軽やかに表現しているプロジェクトが 「ア・アヴォ・ヴェイウ・トラバリャル（A Avó Veio Trabalhar。以下アヴォ）」だ。直訳すれば「おばあちゃんが働きに来た」。しかし、その活動の本質は「働く」以上に、“老いの再創造”とも表現したい、可能性に満ち満ちている。

アヴォは、リスボン在住の高齢女性たち、いわゆる“おばあちゃん”が主役となるクリエイティブ・プロジェクトである。おばあちゃんたちは、刺繍や編み物、伝統技術をベースにしつつも、現代的なデザインやポップカルチャーを組み合わせ、唯一無二のアートやプロダクトを生み出している。

■伝統的な刺繍を現代アートワークに

そこには、よくある高齢者支援という福祉的な文脈は存在しない。代わりにあるのは、“人生の後半だからこそできる創造”をめいっぱい開花させる場である。

優しい光が射し込むスタジオで、刺繍に勤しむおばあちゃんたち。出典＝乾祐綺『ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）

リスボンにあるアトリエの様子を描写してみる。そこにはカラフルなクッション、モノクロの写真に彩色が施されたアートワークなど、ところせましと並んでいる。よく見てみると、そのいずれにも、刺繍の技術を使っていることがわかる。

アトリエの中では、作業をするおばあちゃんの姿が。その手元でつくられているのは……そう、刺繍。ポルトガルの刺繍は数世紀の歴史を誇るという伝統的なもの。愛らしい刺繍は、土産物などでも目にする機会が多いものの一つ。そして、ポルトガルのおばあちゃんは、刺繍が上手な人が多い。

加えて、1974年の独立革命（カーネーション革命）まで続いたサラザール政権時代、女性は思いどおりに働くことができず、投票権もなく、不自由な暮らしを余儀なくされていた。そんな時代を生き抜いた女性たちは、専業主婦としての家庭での仕事が中心となり、結果として、刺繍や裁縫が上手にならざるを得なかった、という背景もある。

■カラフルな刺繍で皆の才能が開花

おばあちゃんたちの技術をベースに、スタイリッシュなデザインを使ったさまざまなアイテムをつくり、発信し、販売につなげるプロジェクトがアヴォのプロジェクト。活動の発端を、ファウンダーの一人であり、デザイナーのスザナに聞いた。

「小さいころ、両親は共働きだったからおばあちゃんに育てられました。おばあちゃんは刺繍をいつもしていて、私もそういったクリエイティビティが好きでした。学校ではデザインを選び、1年間ミラノにも留学しました。

最初はデザインに感動しましたが、表面的なものだけに思えてきました。モノにデザインを施して、もっとおしゃれに、もっと高く売れるようにするものでした。私はもっと社会のために、QOL（Quality of Life）を高めるために働きたかった。

ポルトガルに戻り、福祉施設でボランティアを始めました。そこで目にしたのは、おばあちゃんたちが伝統的な刺繍する姿でした。私はおばあちゃんたちに、もっと斬新で、もっとカラフルな刺繍をすることを勧めてみました。すると彼女たちの才能は一気に開花しました」

アヴォの刺繍作品。彼女たちの人生も表現されているような美しさがある。出典＝乾祐綺『ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）

■欧州各国で名のしれたプロジェクトに

アヴォのスタジオでは、いつもおばあちゃんたちが自由に笑い、自由に手を動かし、自由に作品のアイデアを語り合う。「これよりもっと派手にしたらいいわ」「この色は私が若いころに好きだった色よ」。その会話のどれもが、歳を重ねた人特有の余白とユーモアに満ちている。

そして驚くべきは、彼女たちの作品が、ただ「かわいい」「面白い」だけではないということだ。そこには、ポルトガルの歴史、女性の生き方、移民や多文化の影響など、複雑な要素が織り込まれている。

アヴォの刺繍は、単なる技術ではなく、人生そのものが布の上に立ち上がるような厚みを持っている。それが世界中のデザイナーや企業の目に留まり、コラボレーションへと広がっている。

古きよき伝統と、洗練されたデザインの融合。プロジェクトには注目が集まり、有名ブランドから刺繍の依頼が入ったりもするようにもなっている。ポルトガルだけでなく、欧州各国で名のしれたプロジェクトになっているのだ。

だが、本当に心を動かすのは、作品そのものではなく、おばあちゃんたちの表情だ。アヴォに参加する前は、孤独を抱えていた人もいる。家族が遠くに住む人、配偶者を亡くした人、社会との接点を失いかけていた人も少なくない。

■“新しい生活”がもう一度やってきた

しかし、アヴォに来るようになってからは、誰もが驚くほど変わっていったという。「ここは、私の第二の家族！」と語るメンバーも多い。老いは、縮小ではなく発展。

新しい友人、新しい経験、新しい役割、新しい誇りが、人生の後半にもう一度やってくる。これは、これまでの日本社会の老いのイメージと、あまりにも対照的だ。日本では「高齢者」とひとまとめにされ、介護や医療といった文脈で語られがちだ。

だがアヴォの世界では、老いはクリエイティブで、ユーモアに溢れ、自律的で、そしてなにより“社会を肥沃(ひよく)にする力”として扱われる。

アヴォの活動を見ていると、「老いとは新しい才能が開く時期なのかもしれない」と思えてくる。経験という資源、時間という自由、他者への配慮、世代を超える視点。それらは若者には容易には真似できない。

また、このプロジェクトが示しているのは、老いの可能性だけではない。コミュニティが、人の人生後半にどれだけ寄与できるか、ということでもある。

アヴォのスタジオでは、誰かが遅れてやってくると「オラ、ボン・ディーア！（Olá! Bom dia!／やあ、おはよう！）」と、みんなが笑顔で迎え入れる。誕生日にはケーキが用意され、悲しい出来事があればみんなで話を聞く。

手を動かしながら日常や、些細なこと、さらには人生を語り合うことで、それぞれの記憶や感情が自然と解きほぐされていくのだろう。ここでは「役に立てる人間でなければならない」というプレッシャーからも解放される。

明るい表情が印象的なポルトガルの女性。出典＝乾祐綺『ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）

■誰かが待っていてくれる場所がある

社会とのつながりを回復したとき、人は驚くほど強くなる。

創造性は歳を取らないどころか、コミュニティという土壌があれば、老いはむしろ花を咲かせる方向へ進むという可能性も示唆している。

前出のスザナも「大事なのは活動自体であり、コミュニティ」と話す。

「私たちの目的は、仕事の成果ではなくて、仕事に行くという行動そのものにあります。朝起きて、ベッドから出て仕事に行かなくてはいけない、誰かが待っている、というそのこと自体なのです。

そして家から出て、実際に集まることがとても重要だと思っています。鬱と診断されて薬を飲んでいるおばあちゃんもたくさんいます。大切なのは、朝起きて、歯を磨いておしゃれして、行くべき場所がある、ということ。

ア・アヴォ・ヴェイウ・トラバリャルという団体名のとおり（「おばあちゃんが働きに来た」という意味）、働くために出かけることが大事。仕事は人生に価値を与えます。コミュニティの役に立っていると実感できることが大切なのです」

■50代は「まだ若いからダメなの」

アヴォは、世界の高齢化が進む時代において、“老いの再解釈”の最前線にあるプロジェクトだ。高齢者を守るべき弱者と捉えるのではなく、「老いにはまだ未発掘の可能性がある」と、正面から肯定しているのだから。

乾祐綺『西の果てで見つけた ポルトガル人のほどよい生きかた』（クロスメディア・パブリッシング）

ちなみに……アヴォのスタジオは、おばあちゃんたちは無料で利用できる。ただし、60歳以上に限っての話だ。以前、50歳代が入れてほしいとやってきたことがあったが、丁重にお断りしたという。「ごめんなさい、あなたはまだ若いからダメなの」と。

彼女たちの取り組みで特徴的なことの一つに、その独特のプロモーションがある。インスタグラムのアカウントを見てみれば、おばあちゃんたちが化粧をして、おしゃれに着飾って、嬉々とした表情で街に繰り出す映像や写真などが並ぶ。

ここにも、プロジェクトへの想いが詰まっている。

「私たちは、“加齢はグラスの半分程度のもの（まだまだ十分に残っている）”だということ示したい。もっと楽観的にポジティブになってほしい。そのために、みんなにわざとカラフルに、ポップな装いをしてもらっています。

それは高齢の女性にはとても難しいこと。彼女たちはシワだらけで美しくないと思い込んでいるから。でも、あえてその部分に働きかけたかった。それぞれの年齢にそれぞれの美しさがある。

もちろん、無理に着飾る必要はないけれど、それでも、オシャレをして、家族みんなから褒められたり、写真を撮られたりすると、自然と元気が出たりするもの。あなたは美しい、と20回言われたら、きっと彼女は輝き始めるわ。

そして、最近よくクリエイティブという名前を使った場所やイベントがたくさんあるけど、みんな若い人ばかり。40歳以上の人ってほとんどいない。でも何歳になっても創造的であるべきだし、年齢の高い人たちがクリエイティビティを発揮できる場所をつくっていきたい」

■老いとは「再び始まること」

アヴォの重要なキャッチコピーに「Old is the New Young!」というものがある。「老いとは新しい若さ！」。なんとポジティブですてきな言葉なんだろう。

年齢を重ねることは当たり前であり、魅力は年輪のように増し、可能性もまだまだ広がっていくのだと、前向きな気持ちになれる。周囲はもちろん、当事者自身が存在価値を認めるという思考こそが、持続可能な未来をつくっていく社会の礎になることを、改めて教えてくれる。その明るくて力強いメッセージが、ポルトガル社会の温かさと共鳴している。

老いは終わりではない。老いは再び始まること。

そんな可能性を、アヴォのおばあちゃんたちは静かに、しかし確実に示してくれている。

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乾 祐綺（いぬい・ゆうき）

フォトジャーナリスト、編集者、プロジェクトディレクター

ポルトガルと日本を拠点に活動するフォトジャーナリスト、編集者、プロジェクトディレクター。メディアの取材・撮影を通じて、これまで世界約60カ国を巡る。日本では主に里山に伝承される手仕事や農的暮らしの聞き取り、他方、ポルトガルでは「人生の楽しみかた」をテーマに、同国の奥深い文化や社会活動を多角的に取材・発信。2025年後半にはリスボンで、日本文化の発信基地でもある角打ちバー「Sakaya Lisboa」をオープン。

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（フォトジャーナリスト、編集者、プロジェクトディレクター 乾 祐綺）