【写真特集】有村架純・西野七瀬・齋藤飛鳥・WayVテンら、国内外ゲストがドレスアップで集結＜クランチロール・アニメアワード2026＞
【モデルプレス＝2026/05/23】5月23日、都内にてアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード2026』が開催された。オレンジカーペットには、セレブリティや音楽ゲストなどがドレスアップ姿で登場した。
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授賞式前に行われたオレンジカーペットには、本アワードでプレゼンターを務める女優の有村架純、西野七瀬、齋藤飛鳥らがドレスや着物姿で華やかに登場。
また、同じくプレゼンターを務めるWayV（ウェイブイ）のテン（TEN）や、GOT7（ガットセブン）のベンベン（BamBam）ら海外ゲストもオレンジカーペットを闊歩した。
コスプレイヤーのえなこは青のウィッグできらびやかなコスプレ姿を披露。お笑いコンビの見取り図は、多様なポーズで会場を盛り上げていた。
さらに、アニメ『ユーリ!!! on ICE』のオープニング曲を担当するディーン・フジオカ、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のオープニングテーマを担当するポルノグラフィティら音楽ゲストも登場した。
なお、表彰式の司会はキャスターのジョン・カビラと声優・アイドルの天城サリーが務める。
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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◆国内外ゲストがドレスアップで集結
授賞式前に行われたオレンジカーペットには、本アワードでプレゼンターを務める女優の有村架純、西野七瀬、齋藤飛鳥らがドレスや着物姿で華やかに登場。
コスプレイヤーのえなこは青のウィッグできらびやかなコスプレ姿を披露。お笑いコンビの見取り図は、多様なポーズで会場を盛り上げていた。
さらに、アニメ『ユーリ!!! on ICE』のオープニング曲を担当するディーン・フジオカ、アニメ『僕のヒーローアカデミア』のオープニングテーマを担当するポルノグラフィティら音楽ゲストも登場した。
なお、表彰式の司会はキャスターのジョン・カビラと声優・アイドルの天城サリーが務める。
◆「クランチロール・アニメアワード2026」
200以上の国と地域でアニメやマンガを提供する、米国に拠点を置くクランチロールが、全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品やキャラクター、クリエイターの功績を称える授賞式の記念すべき第10回 「クランチロール・アニメアワード 2026」 をアニメの聖地である日本にて開催。本アワードには、200以上の国と地域でアニメファンが投票し、ノミネートされたアニメ作品の関係者や著名なクリエイターが出席する。（modelpress編集部）
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