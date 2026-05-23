◆ＪＥＲＡセ・リーグ 中日３―５広島（２３日・バンテリンドーム）

広島が逆転勝ちで、借金を７に減らした。今季の土曜日は引き分けを含め６連敗だったが、３月２８日・中日戦（マツダ）以来の白星だった。

先発・森下は６回３失点で３勝目を挙げた。２回までに３失点したが、３回以降は修正した。対中日戦は２４年８月２７日（バンテリンＤ）から９戦９敗だったが、雪辱を果たした。７回は高、８回はハーンが無失点。９回の森浦は３者連続三振を奪い、今季３セーブ目を挙げた。

打線は初回に小園の適時二塁打で先制。一度は２点ビハインドを背負ったが、３回に坂倉が適時内野安打で１点差に迫った。さらに４回には石原が左中間へ２年ぶり本塁打となる同点ソロ。７回には坂倉が勝ち越し二塁打、９回はモンテロの適時内野安打で加点した。

以下は新井監督の主な一問一答

―森下は３回以降、粘り強く投げた

「粘り強く投げてくれた」

―序盤の失点は次回以降の課題か

「そうやね」

―打線は名原を１番で起用

「相手は本当にいいピッチャーだからね。名原が１番で、何とか塁に出てもらいたいなというところで期待に応えてくれた。今日もいいパフォーマンス、いいアピールをしてくれた」

―劣勢から逆転

「全員の力だと思います。ピッチャーも野手もね。いい試合だった」

―９回の森浦は３者連続三振。いいときのパフォーマンスが戻ってきた

「だいぶ彼本来の姿に戻ってきていると思います」

―栗林は抹消

「まだトレーナーからの報告を受けていないので。報告を待ちたい」