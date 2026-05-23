◆女子プロゴルフツアー ブリヂストンレディス 第３日（２３日、千葉・袖ケ浦ＣＣ袖ケ浦Ｃ＝６７３２ヤード、パー７２）

降雨のため中止となった第２ラウンドが行われ、今季国内ツアー初出場の馬場咲希（サントリー）は１１２位で出て７８と落とし、通算１２オーバーの１１４位で予選落ちした。

１３番パー４で衝撃の「＋６」をたたいた。ティーショットを２度左に曲げ、ＯＢを連発。第５打で右ラフ、第６打をグリーン奥に運び、７打目はバンカーへ。８打目でグリーンに乗せたが、約３メートルのパットを決められず、１ホールで１０打をたたいた。

馬場は「結果はそのホールは最悪だけど、自分としては次につながるショットは打てた。今日はやりきろうと決めてたことをしっかりできた。スコアは全然良くないけど、来週からにつながればと思う」と話した。

４番でダブルボギーを打った後、８番から２連続バーディーを決めた直後に１０番、１１番で連続ボギー。１３番の「＋６」の後も１５番、１６番で連続バーディーを奪った。「スコアを見ちゃうとイメージも悪くなるし、次のショットに影響する感じだった。その中でも自分のメンタルを保って、いいティーショットが打てた。１３番で『１０』を打った後のホールのショットは成長を感じたところがある」とかみしめた。

１年７か月ぶりの国内ツアー参戦。米ツアーとは違い、多くのギャラリーが詰めかけた中でプレーした。「アメリカではこんなにいない。日本に帰って来ないと感じられないので、幸せだった。自分のスコアやショットがあまり良くなかった。こんなに来てくれた人たちの前でいいプレーがしたかった」と話した。

次週のショップライトＬＰＧＡ（２９〜３１日、ニュージャージー州・シービューベイコース）から再び主戦場の米ツアーでプレーする。馬場は「課題はずっとショットにある。今日はスコアは間計なく、納得できるショットが増えた。次につながるかなと思う」と見据えた。