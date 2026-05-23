

ZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜

デビュー35周年を迎えた今年2月10日に開催が発表されたZARDアコースティックライブ公演の会場、日程、バンドメンバーなどの詳細が発表された。

会場はビルボードライブ大阪、東京。“永遠のスタンダード・ナンバー”として多くの人々に愛され続けるZARDの名曲群が、坂井泉水の歌声、映像と生バンドの演奏によって今年もビルボードライブでよみがえる。

2度の無観客公演を経て、昨年有観客公演を果たした本公演は、バンドライブとはひと味違う会場・編成・アレンジによって楽曲たちに新たな表情が吹き込まれる唯一無二のステージ。この世に送り出されてきた数々の名曲を、アコースティックならではの温もりとともに届けるバンドメンバーは昨年のメンバーに加え、数々のZARD作品のレコーディングを行ってきた小野塚晃（ex.DIMENSION）がゲストピアニストとして参加し彩りを添える。

ライブ情報

アコースティックライブZARD Acoustic Live 2026 〜Especial moment〜【ビルボードライブ大阪】（1日2回公演）2026年10月15日（木）2026年10月16日（金）1stステージ 開場16時30分 開演17時30分 / 2ndステージ 開場19時30分 開演20時30分【ビルボードライブ東京】（1日2回公演）2026年10月26日（月）2026年10月27日（火）2026年10月28日（水）1stステージ 開場16時30分 開演17時30分 / 2ndステージ 開場19時30分 開演20時30分BAND MEMBERSGuitar

大賀好修Guitar & Chorus

大田紳一郎（SO×DY）Drums

車谷啓介Bass

麻井寛史Keyboard & Piano

大楠雄蔵Keyboard & Chorus

北川加奈Manipulator

大藪拓Guest Pianist

小野塚晃