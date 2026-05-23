アメリカ・ニューヨークで開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は22日、核軍縮の方向性を示す最終文書を採択できず、3回連続での決裂となりました。ニューヨーク支局・櫻茜理記者の報告です。

国連本部で開かれていたNPT＝核拡散防止条約の再検討会議は、最終日の22日午後、議長を務めるベトナムの国連大使が「最善を尽くしたが、合意に達する見込みがない」と述べ、最終文書は採択されませんでした。

最大の焦点となったのは最終文書の草案の「イランはいかなる核兵器も追求、開発、取得してはならない」という文言で、保留を示す括弧でくくられていました。

会議の開始を予定より2時間以上遅らせ、ギリギリまで水面下の協議が続きましたが、全会一致での採択には至りませんでした。

NPT再検討会議・ビエット議長

「世界をより安全な場所にする極めて重要な機会を逃してしまったことに失望している。条約の将来を心配している」

会議でアメリカはイランのせいで「合意に進むことができなかった」と批判。これに対しイランは「文書の文言がさらなる違法な攻撃や侵略行為の正当化に悪用されることは容認できない」と反論し、最後まで非難の応酬となりました。

過去2回の再検討会議でも最終文書を採択できず、今回で3回連続の決裂となり、NPT体制の形骸化が懸念されます。