BAMBI WATERのシームレスブラトップが進化♡持続冷感で夏を快適に

暑さが厳しくなるこれからの季節、インナー選びに悩む女性も多いのでは♡そんな中、「BAMBI WATER（バンビウォーター）」から、人気のシームレスブラトップをさらに進化させた「BRA IN CAMISOLE COOL」が登場しました。新たに持続冷感機能を搭載し、暑い日でもひんやり快適な着心地を実現。補正力とラクさを兼ね備えた、夏の頼れる一枚として注目を集めています。

持続冷感で夏を快適に

「BAMBI WATER BRA IN CAMISOLE COOL（ブラ イン キャミソール クール）」は、昨年即完売した人気アイテムをベースに、さらに快適性を高めたリニューアルモデルです。

価格は3,490円（税込）。カラーはブラック、グレージュの全2色展開で、サイズはS・M・L・LLの4サイズをラインアップしています。

今回新たに搭載されたのは、水分に反応して生地温度を下げる“持続冷感加工”。従来の接触冷感とは異なり、汗をかくたびにひんやり感が続くのが魅力です。

吸湿・速乾性にも優れているため、暑い日の外出や長時間の着用でもベタつきにくく、さらっと快適な肌触りをキープしてくれます。

さらに、縫い目のないシームレス仕様を採用。熱圧着加工によって肌への摩擦やチクチク感を軽減し、薄着の季節でもラインが響きにくいのがうれしいポイントです。

デコルテを美しく見せる直線的なフロントデザインで、谷間のチラ見えを防ぎながらスタイリッシュに着こなせます。

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補正力も叶える優秀設計

ラクな着心地だけでなく、美しいボディラインをサポートしてくれるのも「BRA IN CAMISOLE COOL」の魅力。

実用新案を取得した独自技術“バストメイクパネル”を内蔵し、脇下からアンダーにかけてしっかりフィット。脇肉を押さえながらバストを中央に寄せ、美しいシルエットへ導いてくれます。

シームレスブラトップ特有の“ホールド感不足”を感じにくく、1枚で自然なバストラインを演出。おうち時間はもちろん、外出時や旅行シーンでも快適に過ごせそうです♪

素材にはナイロン87％、ポリウレタン13％を使用。伸縮性に優れているため、身体にやさしくフィットしながらも窮屈感を軽減します。

新色として追加されたグレージュは、淡色トップスにも合わせやすく、透け感対策にも活躍。定番ブラックと合わせて、シーンに応じた着回しが楽しめます。

この夏手放せない一枚に

暑さ対策もスタイルアップも妥協したくない女性にぴったりの「BAMBI WATER BRA IN CAMISOLE COOL」。

持続冷感機能によるひんやり感、シームレスならではの快適な着心地、さらに補正力まで兼ね備えた頼れるブラトップです。

毎日を少しでも心地よく過ごしたい方は、ぜひこの夏のワードローブに取り入れてみてください♡