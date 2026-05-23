東京21℃予想で「ひんやり体感」解消へ 西日本は夏のような暑さ 北陸や北日本・日本海側は天気下り坂【24日 あすの天気】
あすの西日本は、雲が多いながらも日差しがあるでしょう。関東は、あすも雲が多く、朝晩はパラパラと弱い雨の降る所があるかもしれません。北陸や北日本の日本海側は、近づく低気圧の影響で天気は下り坂です。北陸は明け方から、北日本は昼ごろから傘の出番の所がありそうです。
西日本は日中の気温がきょうより2℃前後高くなる所が多く、夏のような暑さでしょう。東京や仙台もきょうより少し高くなって、ひんやりとした体感は解消しそうです。最高気温は東京で21℃の予想です。一方、東北北部や北海道はきょうより低く、20℃に届かない所が多くなりそうです。
＜あす24日（日）の各地の予想最高気温＞
札幌：17℃ 釧路：12℃
青森：18℃ 盛岡：17℃
仙台：20℃ 新潟：23℃
長野：24℃ 金沢：25℃
東京：21℃ 名古屋：27℃
大阪：28℃ 岡山：27℃
広島：27℃ 松江：25℃
高知：28℃ 福岡：28℃
鹿児島：29℃ 那覇：29℃
週明け月曜日は西日本や東日本で広く晴れて、名古屋や大阪、福岡などで30℃以上の真夏日になりそうです。来週は小刻みに天気が変わるため、日差しを有効にお使いください。火曜日は西から雨の降り出す所が出てきて、金曜日にかけて各地で曇りや雨の所が多くなるでしょう。