原付免許を取得する利点って何？ 原付免許で新基準原付に乗れるの？

運転免許には様々な区分がありますが、そのひとつとして原付免許が存在します。

原付免許は16歳以上であれば誰でも取得が可能となっており、定められた学科試験に合格したのちに必要な原付講習を受けることで免許証が交付されます。

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このように比較的簡単な手続きで手に入る免許ですが、インターネット上ではその必要性について「本当に意味あるの？」と疑問を投げかける声があがっています。

たとえば、「どうせクルマの運転免許を取ることになるなら原付免許を取っても意味ないのでは」といった、将来的な二度手間を気にする意見が見受けられます。

加えて、「原付免許をとっても長い目で見れば金銭的に損じゃない？」などと、費用対効果の面から取得に疑問を持つ声も続いています。

たしかに、原付免許をとった後にすぐクルマの免許を取るのであれば、結果的に支払う費用が重複して金銭的に損になるとも考えられます。

しかしながら、原付免許には他の運転免許にはない独自の利点もしっかりと存在しています。

もっとも大きなメリットとしては、事前の準備をしっかりとおこなえば最短1日で免許を取得できるという手軽さがあげられます。

また、18歳以上にならなければ取得できないクルマとは違って16歳から取得が可能であるため、通学や通勤などの移動手段として早いうちから原付が必要だという人には非常に便利な制度となっています。

さらに、自動車教習所で教官として働いているというユーザーによると、「原付免許から始まって順に普通二輪免許、大型二輪免許を取ろうとする免許マニアもいる」とのことです。

つまり、原付免許を単独で取得する必要性については、それぞれの置かれている状況や個人の価値観によって様々であると言えます。

なお、排気量50cc以下の原付が生産終了したことにより、現在持っている原付免許が使えなくなるのではないかと心配するユーザーも少なくありません。

しかし、従来の原付の代わりとして新基準原付という区分が新しく設けられており、原付免許を使ってこの新基準原付にあたる車両を運転することは可能となっています。

この新基準原付とは、エンジンの総排気量が50cc超〜125cc以下の範囲でありながら、最高出力を4.0kW以下におさえたバイクのことを指しています。

したがって、車両の出力が意図的に抑えられているため、公道を走る際の交通ルールはこれまで存在していた原付一種とまったく同じ扱いになります。

ここで注意しなければならないのは、125ccクラスのモデルに原付免許で乗れるというわけではない点です。

総排気量の数字だけを見て125ccクラスのバイクに原付免許でそのまま乗れるようになると勘違いするユーザーも少なくありません。

新基準原付はあくまでも125ccのモデルをベースとして出力を抑えた特別な車両であるため、一般的な125ccのバイクに乗れる免許とは区分が違うということをしっかりと理解しておきましょう。

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原付免許は最短1日で取得でき、16歳から移動手段を確保できるというメリットがあるため、自身の状況に合わせて必要性を判断することが大切です。

また、新基準原付という新しい区分が登場しても原付免許は引き続き有効となります。