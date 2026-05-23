ドライバーってどうして溝アリと溝ナシがあるの？「晴天時は関係ないけど……」雨天時に効果絶大だった
ドライバーのフェースを見ると、溝が入ったものとないものがある。一体この理由はなぜなのか？ クラブデザイナーの松尾好員氏に聞いた。
【禁断のロボット試打】最新ドライバー24機種で一番飛ぶドライバーは？ ランキングトップ10を発表！
◇ ◇ ◇ご自身のドライバーのフェース面を見てみてください。溝があるという方もいれば、ない！という方もいると思います。この溝の役割をご存じでしょうか。晴天時はロフト角の少ないドライバーの性質上、溝の有無による弾道やスピン量への影響はほとんどありません。しかし、問題が起きるのは雨天時です。溝のないドライバーで打つと、スピンがかからずボールがドロップしたり、ドローを打つつもりが右へのプッシュアウトになるなど、想定外の球が出ることがあるんです。ドライバーのフェースに入っている溝の主な役割は、排水効果です。フェース面に付着した水分が溝を通じて排出されることで、ボールとフェースの間に水が挟まる状態を防ぎます。この水の介入によってバックスピンが減少したり、弾道が不安定になったりするリスクを軽減できるのです。では、どうして溝のないドライバーがあるのか。それは、フェースを薄くした設計のモデルが増えたことにあります。フェースを薄くした状態で溝を刻もうとするとフェースが割れてしまうリスクが高まってしまいます。雨の日でも安定したボールを打ちたいという方は、溝のあるドライバーを選んでみるのがいいかもしれません。◇ ◇ ◇●禁断のロボット試打企画今年も開催！ 関連記事「【禁断のロボット試打2026春】最新ドライバー24機種で一番飛ぶドライバーは？ ランキングトップ10を発表！」を見れば最新ドライバーで“飛ぶ”モデルがどれか分かります
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